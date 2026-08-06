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今年的漢光42號實兵演習，已在昨日展開10天9夜連續不間斷的實兵演練，今年5月通車的淡江大橋首度實施阻絕演練。由於淡江大橋可直通台北政經中樞道路，因此為北部防衛作戰重點。淡江大橋今（6）日晚8點起封閉到明（7）天上午6點，交通部呼籲用路人，配合現場交管指揮，改走「關渡大橋」。管制範圍南下（淡水往八里）包含快車道、公車道、機車道、人行/自行車道，暫停通行，改走關渡大橋；北上（八里往淡水）正常通行不受影響。軍方評估，淡江大橋雖有助改善地方交通，但若敵軍成功登陸八里海岸或占領台北港，該橋也可能成為敵軍跨越淡水河口、進入淡水並直逼台北政經中樞的道路。陸軍五三工兵群負責架設阻絕設施，模擬阻止敵軍沿大橋向台北市區推進，淡水河口、台北港、八里海灘及桃園一帶也將成為北部防衛作戰重點。