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▲北市接獲業者通報苦茶油致癌物超標。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局昨（5）日再度接獲通報，由「聯廣國際企業有限公司」自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028/7/20）」因檢出苯駢芘超標，預防性下架。而這已經是兩週內第6件苦茶油致癌物超標，食藥署今（6）日表示，每件案子間溫度控管或茶籽來源等出現差異，後續會啟動輔導計畫，協助導正實際的生產過程。北市衛生局昨日通報苦茶油致癌物超標，食藥署一同前往稽查，「鑫隆發實業股份有限公司」7月24日送驗自製苦茶油檢驗苯駢芘，檢出苯駢芘6.3ppb，當日通知委託其代工的「聯廣國際企業有限公司」及「中寮鄉農會」回收產品(有效日期：2028/7/20)，並通報衛生局。食藥署指出，「鑫隆發實業股份有限公司」使用茶籽產地為中國，製程方面，茶籽焙炒溫度約90°C至100°C。同批產品生產330kg苦茶油，售予聯廣公司300瓶(500 ml)及中寮鄉農會144瓶(500 ml)，共222公升(約204公斤)，及自行零售28公斤。對於苦茶油致癌物事件連環爆，食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，各案之間茶籽的原料都有些差異，或是有些無法提供明確佐證，就會請檢調協助偵辦；另外，還有些差異跟溫度控管也有不同。魏任廷說，有些焙炒加溫到120°C、有些約100°C，之後再進行榨油。後續已經安排相關輔導措施，協助業者導正實際生產過程。