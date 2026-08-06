7-11父親節請客了！與千禧之愛健康基金會舉辦「全國健康日」，全台217間限定門市，有服務志工及醫事人員幫民眾量測腰圍、血壓並提供衛教。前50位民眾可免費獲得「上等蕉」、「統一陽光無糖高纖豆漿」，還可登錄APP，免費換茶葉蛋一顆。
父親節7-11指定門市健康檢測 免費領香蕉、豆漿、茶葉蛋
7-11千禧血壓站門市將在8月8日父親節當日上午9時至12時，於指定門市為民眾量測腰圍、血壓並提供衛教。當天只要完成量測，前50位民眾即可免費獲得「上等蕉」、「統一陽光無糖高纖豆漿」和獨家設計的「霹靂 PILIGILI」貼紙量尺，各門市也會於活動後加碼抽出一台血壓計送給幸運參加者。全台217家7-11千禧血壓站查詢
此外，現場下載並參加uniopen APP全新建置的「健康ACE」單元，繼續完成代謝症候群風險評估，即可獲8月限定挑戰「健康行動值」150分，免費兌換一顆茶葉蛋。
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