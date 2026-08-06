內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(6)日宣布，該大隊據報會同關務署高雄關、高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮指揮偵辦，在高雄郵局郵務中心攔截自德國進口之3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品，在隱藏夾層內，起出第三級毒品愷他命毛重1054.5公克，乃將涉案的陳姓主嫌及共犯逮捕，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，保三總隊第二大隊為強力執行高檢署安居緝毒專案，於源頭防制毒品，阻止毒駕犯罪，由保三總隊第二大隊高雄偵查分隊與財政部關務署高雄關業務一組、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊八分隊等單位共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮指揮偵辦，於8月1日成功破獲這起跨境走私毒品案。
蘇信丞說，此一自德國進口之3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品案，經專案小組調查發現，運毒手法日新月異，跨國運毒集團竟結合新興科技，將毒品偽裝藏入3D列印的玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品，自德國以包裹藏毒，企圖「萌」騙過關，案經專案小組部署監控追緝，掌握犯嫌運毒事證及現在住處後，兵分2路發動查緝，逮捕陳姓主嫌及陳姓共犯到案，共查扣第三級毒品愷他命1054.5公克、手機3支、收件人健保卡1張等證物，成功阻斷大量毒品流入市面。
保安警察第三總隊總隊長周煥興指出，毒品犯罪嚴重危害社會治安與人民健康，販毒集團利用3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品，其手法令人不齒，該總隊將持續秉持「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」之精神，結合海關及各執法單位，強化邊境緝毒量能，並呼籲民眾切勿心存僥倖鋌而走險，如走私毒品一經查獲，必將面臨法律嚴厲制裁。
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