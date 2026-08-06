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▲保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞說明該大隊偵破此一自德國進口之3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品案的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲保安警察第三總隊二大隊查獲自德國進口之3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品案，起出第三級毒品愷他命毛重1054.5公克。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊總隊長周煥興呼籲民眾切勿心存僥倖鋌而走險，走私毒品一經查獲，必將面臨法律嚴厲制裁，並阻止毒品流入市面。(圖／記者黃守作攝)

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(6)日宣布，該大隊據報會同關務署高雄關、高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮指揮偵辦，在高雄郵局郵務中心攔截自德國進口之3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品，在隱藏夾層內，起出第三級毒品愷他命毛重1054.5公克，乃將涉案的陳姓主嫌及共犯逮捕，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，保三總隊第二大隊為強力執行高檢署安居緝毒專案，於源頭防制毒品，阻止毒駕犯罪，由保三總隊第二大隊高雄偵查分隊與財政部關務署高雄關業務一組、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊八分隊等單位共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮指揮偵辦，於8月1日成功破獲這起跨境走私毒品案。蘇信丞說，此一自德國進口之3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品案，經專案小組調查發現，運毒手法日新月異，跨國運毒集團竟結合新興科技，將毒品偽裝藏入3D列印的玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品，自德國以包裹藏毒，企圖「萌」騙過關，案經專案小組部署監控追緝，掌握犯嫌運毒事證及現在住處後，兵分2路發動查緝，逮捕陳姓主嫌及陳姓共犯到案，共查扣第三級毒品愷他命1054.5公克、手機3支、收件人健保卡1張等證物，成功阻斷大量毒品流入市面。保安警察第三總隊總隊長周煥興指出，毒品犯罪嚴重危害社會治安與人民健康，販毒集團利用3D玩具熊及數字飾品郵包中夾帶毒品，其手法令人不齒，該總隊將持續秉持「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」之精神，結合海關及各執法單位，強化邊境緝毒量能，並呼籲民眾切勿心存僥倖鋌而走險，如走私毒品一經查獲，必將面臨法律嚴厲制裁。