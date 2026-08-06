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照顧偏鄉長輩的健康不能有城鄉差距！市議員李天生今(6)日議會審查決算表示，台中市「敬老愛心卡」的就醫折抵狀況，發現全市竟有近9成診所未加入服務，導致偏鄉長輩看病時無法使用愛心卡。為此，他向市府請命，盼能由市府全額補助診所的刷卡機租金，藉由減輕診所負擔來擴大服務網，全面守護鄉親健康。李天生引述審計處審核報告指出，截至115年4月止，台中市使用敬老愛心卡的合作診所僅387家，佔全市3,774家醫療診所的10.25％，其中新社區、石岡區更完全沒有合作診所。以霧峰區為例，全區僅有的15家合約診所皆集中在市中心，偏遠地區掛零，嚴重影響偏鄉長輩就近看診的權益。李天生強調，合約診所數量低迷的現象，主因在於設備成本的門檻。民眾就醫折抵費用時需使用「一卡通」或「悠遊卡」，但合約診所必須自行承擔每月700元的刷卡機台租金，大幅降低了基層診所參與的意願。他主張，市府應設法解決這項阻礙，積極吸引偏鄉診所加入，讓福利政策真正落實到每一位長輩身上。市府衛生局長曾梓展說明，全市目前有近4,000家診所，若全面補助每月的機台租金，所需經費相當龐大；且目前適用敬老愛心卡的運動場館及計程車業者，皆為自行負擔機台費用。不過，曾梓展也表示，中央目前正研議偏遠地區住戶免支付部分負擔費用的政策，衛生局將進一步評估各項可行性，預計在一個月內提出相關規劃報告。