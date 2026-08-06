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才爆出「皮克敏」爭議！陳智菡被抓包侵權《VOGUE》

民眾黨近年屢因社群貼文、文宣設計爆出侵權與抄襲爭議，如今再添一樁。立法院黨團主任陳智菡今（6）日在臉書發文替前黨主席柯文哲慶生，並貼出一張仿效國際時尚雜誌《VOGUE》封面的合成照片，不料隨即遭質疑涉嫌侵權。政治評論員張益贍更爆料，陳智菡悄悄下架並修改圖片字樣，不禁狠酸「這個政黨很奇怪」、「連黨名都是偷來的」。陳智菡今日分享了一張她與柯文哲的合成照片，以時尚雜誌封面風格呈現，最上方更直接寫上醒目的「VOGUE」字樣。照片中，柯文哲手上還刻意秀出剛配戴的電子手環，陳智菡並寫道：「柯P生日快樂！有您真好！柯文哲讓我找回戴手錶的初心！」不過，貼文曝光後，很快引發網友質疑是否涉及商標及版權問題。事實上，民眾黨近期才因台中市議員參選人劉芩妤舉辦「真人皮克敏」健走活動，在宣傳海報中大量使用任天堂旗下《Pikmin Bloom》角色及官方名稱，遭外界批評侵權。劉芩妤事後撤下原版海報，並發表聲明澄清，現場未販售或贈送相關商品，民眾配戴的皮克敏帽也都是日本原廠正版商品，希望平息爭議。張益贍也在臉書發文開嗆，民眾黨前腳才因「皮克敏」文宣惹出侵權爭議，如今又直接套用《VOGUE》封面設計，直呼：「這個政黨很奇怪！」他提到，柯文哲選總統時，就連「KP」兩個字母都要收授權金，自己卻不願付費，反而一再盜用、侵犯知名品牌。「不過連『台灣民眾黨』黨名都是偷來的，『侵權行為』對民眾黨人應該習以為常吧！」張益贍也指出，陳智菡在爭議發酵後，已悄悄將原本貼文中的圖片更換，把封面上的「VOGUE」改成「TPP STYLE」，但自己早已完成截圖存證，來不及了。