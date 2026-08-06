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隨著近代棒球投手分工越來越細，先發投手完投的景象已經越來越少。前讀賣巨人隊監督、現任「澤村賞」選考委員會會長堀内恒夫今（6）日在個人部落格發文，對當前先發投手完投數急遽減少的現象表達強烈危機感。他痛心直言，若未來再也沒有投手追求完投，「澤村賞這個獎項的存續問題，恐怕也必須被拿出來檢討了。」現年78歲的堀內恒夫，6日在個人部落格發文表示：「無論時代如何改變，先發投手都應該以『完成完投』為目標，希望大家能夠堅持這份信念。」目前擔任澤村賞選考委員會會長的他，也對現代棒球投手分工制度下，完投精神逐漸式微感到憂心。堀內指出，澤村賞之所以存在，是因為背後有「澤村榮治」這位日本棒球傳奇人物的精神象徵。他表示，澤村賞是以日本職棒傳奇投手澤村榮治命名的重要獎項，而其歷史甚至比美國大聯盟賽揚獎更加悠久。澤村賞於1947年設立，旨在紀念二戰戰死的傳奇投手澤村榮治。不分中央聯盟與太平洋聯盟，每年全日本職棒原則上僅選出一人表揚。賽揚獎最初則是於1956年由會長弗立克（Ford Frick）所提議，用來紀念1955年過世的棒球名人堂投手賽·揚。堀內說：「澤村先生是巨人軍的瑰寶，也是我們偉大的前輩。如果未來沒有任何投手能夠完成完投，那麼這個獎項是否還應該存在，也必須重新思考。」堀內認為，現代棒球過度保護投手，可能讓投手逐漸失去長局數投球能力。他說：「人類是一種容易適應輕鬆環境的生物，如果減少投球數，身體就會越來越無法負荷更多投球。所以才需要去投，使用自己的肩膀，一球一球珍惜。」他進一步強調：「持續投球，球感才會回來，也才能提升控球能力。」不過，堀內也坦言，現今棒球環境可能已經讓「完投」逐漸成為過去式，「或許投手完成完投的生活方式，真的正在變成化石。」即便如此，堀內仍表示自己不會放棄推廣完投精神，「在我和長嶋茂雄先生於另一個世界再次相遇之前，我都會繼續堅持完投，持續發聲。」最後，他也向現役投手喊話：「後輩們，拜託你們了！」受到投手分工制影響，澤村賞近年也調整評選標準，完投場次的門檻從10場降低至8場，投球局數標準也由200局下修至180局。不過截至8月5日，本季日職完投數仍相當有限，中央聯盟最多為阪神虎高橋遙人完成5場完投，太平洋聯盟則由日本火腿北山亘基等4名投手以3場完投並列最多。