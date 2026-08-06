對此蕭敬騰所屬經紀公司喜鵲娛樂回應：「我們努力找新的點，希望能把美味留下。」

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▲蕭敬騰（如圖）2020年斥資3000萬元，於台北市東區216巷推出全新高檔壽司店「渡邉」，自開幕以來口碑極佳。（圖／蕭敬騰IG@jam_hsiao0330）

蕭敬騰2020年與友人投資高檔日料餐廳「渡邉」，起初一天只接10位客人且限定熟客，成為藝人、大老闆隱密聚餐首選，直到2021年1月才正式對外營業。然而近日卻爆出餐廳遭惡房東漲租至每月23萬，對方甚至寄出存證信函要求限時搬離，蕭敬騰熱愛吃海鮮，尤其是日本料理，因此認識了日本料理主廚渡邉信介，2020年他斥資3000萬元，於台北市東區216巷推出全新高檔壽司店「渡邉」，自開幕以來口碑極佳。然而根據《壹蘋新聞網》報導，餐廳近日遭惡房東漲租，從起初每月15萬元漲至23萬元，若不同意則不續約，並寄出存證信函要求限時搬離，但卻留下裝潢，疑似計畫轉租他人。對此，蕭敬騰所屬經紀公司喜鵲娛樂證實此事，向《NOWNEWS今日新聞》回應：「謝謝大家關心，我們努力找新的點，希望能把美味留下。」事實上，蕭敬騰除了發展演藝事業，還投資「署茗職茶」與「老蕭拌麵」等副業，之後又打造高檔日料餐廳「渡邉」，光是裝潢就超過3個月，蕭敬騰從冷氣角度、桌椅高度、拍照光源等等細節，全都一一監工調整，看得出來相當重視餐廳品質。而「渡邉」開幕後也深受許多老饕、藝人喜愛，包括天王好友周杰倫、林俊傑都曾捧場。餐廳起初一天只接10位客人且限定熟客，直到2021年才全面開放訂位，每月1日開放電話預約下個月，但依舊是一位難求。