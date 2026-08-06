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▲拒當主管也能翻身！Costco收銀員40年做出泳池豪宅人生（圖／截自華爾街日報）

一個平凡的基層職位，只要企業願意長期投資，員工一樣能有「出頭天」。今年60歲的Tony Barzar，在Costco擔任收銀員近40年，儘管多年來多次婉拒升任主管職務，堅持留在第一線服務顧客，如今他不僅在退休金帳戶中已累積超過100萬美元（約合新台幣3200萬元）身家，還買下一幢附帶游泳池的3房豪宅，過去10年間更兩度與家人赴歐洲旅遊，人生下半場活得相當精彩。根據《華爾街日報》報導，Tony Barzar早於1986年加入Costco前身Price Club，從停車場收集購物車、時薪5.85美元（約合新台幣183元）的基層工作做起，如今服務近40年，時薪已成長至約32.9美元（約合新台幣1027元），足足翻漲逾5倍。他感嘆道：「年輕時，我從沒想過我和家人能過上現在的日子」，並直言：「我其實可以退休了，但退休後又能做什麼呢？Costco一直待我不薄。」這番話也道出他多年來持續留任的真正原因。他坦言，之所以多年留在同一崗位，主要是看中Costco的薪酬與福利制度，尤其是兩場重大家庭變故，讓他深刻體會到「這份保障的分量有多重」。在Costco提供的醫療保險中，他的普通門診自付額僅15美元、專科門診自付額為25美元，遠低於全美平均水平，堪稱業界福利典範。更揪心的是，去年初他接連遭逢兩場重大家庭變故，先是女婿自殺身亡，緊接著相伴26年的妻子不幸確診3期腦癌。所幸Costco提供的醫療保險全額報銷了3次腦部手術費用，讓這場家庭風暴沒有進一步演變成經濟危機。期間，Tony Barzar也請了近一年帶薪假照顧家人，並在公司提供的心理疏導福利協助下逐步調適心情，今年終於以兼職身份重返工作崗位，值得一提的是，他的薪水並未因此縮水，展現出企業對員工的長期承諾。除了Tony Barzar個人的故事，Costco首席財務總監Gary Millerchip也透露，美國Costco目前有「成千上萬」時薪員工的退休金帳戶餘額，同樣已突破100萬美元大關，並非單一特例。他進一步分析指出，公司對員工的長期投入，換來的是員工願意長久留任、直至退休的忠誠度；從長遠角度來看，這種「養員工」的模式，實際成本反而更低。報導也提到，Costco員工入職滿一年後的流失率僅約7%，只有整體零售業平均水平的零頭，人才穩定度遠勝同業。值得注意的是，Costco不僅長期支付高於大多數美國零售商的薪酬水準，更將Tony Barzar這類資深員工視為公司的「秘密武器」。這類員工不僅可靠、經驗豐富，還能透過快速結帳與友善互動，大幅提升會員的購物體驗——其中手速最快的資深收銀員，每小時甚至可為約70名顧客完成結帳，遠高於平均每小時57人的水準。近年來，許多Costco門市更特別為資深員工設立「文化教練」一職，即使並非正式主管職，也能以官方導師身份，更有系統地將多年累積的經驗傳承給新進員工，形成一套獨特的「以老帶新」文化。此外，Costco近期還將時薪員工的最高時薪，從31.9美元進一步上調至32.9美元，同步提高年度獎金金額，並針對在公司效力滿30年的資深員工，額外增加一週有薪假期，展現企業持續加碼留才的決心，也讓像Tony Barzar這樣的基層員工，得以用一份看似平凡的工作，撐起一整個家庭的安穩人生。