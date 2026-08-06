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越南峴港市會安古城的知名古蹟「日本橋」（Chùa Cầu），近期發生一起異國文化旅遊衝擊事件，一名外國女遊客身穿高衩的黑色透視裝，準備進入古蹟參觀，隨即被女導覽員攔下，用英文解釋進入古蹟參觀的服裝規範，並將其請離，該名外國遊客聽聞後也未有爭吵便離去，掀起許多越南民眾議論。根據越南媒體《青年報》報導，這起事件發生在4日接近傍晚的時間點，1名外國女遊客身穿高衩至大腿根部的黑色透視裝，準備進入安古城的日本橋參觀，女導覽員張裴玉奎（Trương Bùi Ngọc Khuê）見狀立即上前，用英文向這名外國遊客解釋參觀歷史遺跡和文化遺產的穿著要求，並請女遊客換上合適的衣服方可繼續遊覽。這名外國女遊客與同行友人聽完張裴玉奎的說明後，並未進一步與她爭辯，隨即配合轉身離開。相關影片被上傳至社群平台後，引發大量討論，不少越南網友肯定導覽員的處理方式。許多越南民眾讚賞她用相當溫和的溝通方式維護文化空間莊嚴性與秩序；在X平台上則掀起論戰，有許多標榜自由的外國網友認為管太多，亦有人認為這名遊客穿著已經OnlyFans化。張裴玉奎事後發文強調，自己只是盡身為導覽員的職責，會安古城對進入古城區的遊客有穿著規定，當她看到這樣的情況，便溫和地請這位女士離開。沒想到這段影片會吸引這麼多人的關注。她也希望各位遊客多加注意，一起維護文化遺產的形象，她也感謝那些非常禮貌的外國遊客，能理解這不是歧視，而是尊重地方文化。