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助理嚇壞急報警 警方調閱監視器追查身分

台灣民眾黨台中市議員江和樹位於大里區的服務處，今（6）日下午驚傳遭人恐嚇。一名身穿白衣的男子駕駛小貨車經過服務處時，突然高聲揚言要對服務處開槍，嚇壞在場人員，服務處第一時間報警處理。江和樹呼籲，選舉是一時的，同仁都是無辜的，希望大家保持理性，不要讓暴力威脅凌駕民主。江和樹公開對街鹽酥雞攤的監視器畫面指出，今天下午約3時45分、安靜的街道上，一輛藍色小貨車行經服務處前方時，車上一名男子突然以台語高喊「欸！開槍欸！」隨後駕車離去。突如其來的叫囂，讓附近民眾及服務處人員都受到驚嚇。事發當時，江和樹本人並不在服務處，助理先是確認沒有槍聲，才敢走出服務處確認，鄰居也表示都聽到了。助理立即向江和樹回報，並向轄區派出所報案。江和樹表示，警方已著手調閱周邊其他角度監視器，追查涉案男子身分及動機。江和樹表示，從監視畫面可見對方身穿白衣，自己並不認識這名男子，雙方也無恩怨，不清楚對方為何會出言恐嚇。他強調選舉日逐漸接近，希望社會各界保持理性與冷靜，「服務處的同仁都是無辜的」，大家只是盡力協助民眾處理大小事務，不應成為任何人情緒宣洩或暴力威脅的對象，呼籲切勿傷害無辜。