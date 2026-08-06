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暑假期間聚餐、旅遊活動大增，腸道傳染病風險也隨之升溫！台中市政府衛生局證實，台中市出現115年首例本土傷寒確定病例。雖該名七旬個案現已康復出院，衛生局仍嚴正提醒，民眾務必避免生食肉類、海鮮及不明冰品；若出現持續發燒、腹瀉等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知飲食與旅遊史。衛生局說，7月28日接獲醫院通報一例疑似傷寒病例，同日經認可實驗室研判為確定病例。疫調顯示，個案為70多歲女性，具慢性病史，平時多於住家附近活動，潛伏期間無國外旅遊史，亦無生飲生食情形。個案於7月底陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，就醫檢出傷寒桿菌，目前已康復出院返家休養。為防堵疫情，衛生局獲報後立即展開疫調，針對同住家人3名與相關接觸者42名進行衛教。其中除1名接觸者有腹瀉情形外，其餘均無不適症狀；經中央實驗室針對同住家人及有腸胃道症狀之接觸者進行採檢，結果全數為陰性。衛生局長曾梓展指出，依據疾病管制署監測資料，傷寒病例過往多以境外移入為主，此案為台中市115年首例本土病例。傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（最長可達60天），常見症狀包括：持續性發燒、頭痛、食慾不振、腹痛、腹瀉或便秘，部分病患可能出現紅疹。除了傷寒，夏季也是桿菌性痢疾、諾羅病毒、A型肝炎等腸道傳染病的好發期，主要透過受污染的食物、飲水或衛生習慣不佳傳播。衛生局提醒民眾，日常應遵循「飲食煮熟、飲水煮沸、食物去皮」三大原則。衛生局也呼籲，若民眾計畫前往東南亞、非洲等傷寒流行地區旅遊，可於出國前至旅遊醫學門診，由醫師評估是否接種傷寒疫苗。返國後若有疑似暴露史或出現相關症狀，應儘速就醫，以利及早診斷治療，降低疾病傳播風險。