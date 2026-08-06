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▲副市長李懷仁見證高雄高工與陸奧工業高校締結姊妹校。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局持續推動國際教育交流，副市長李懷仁5日率團前往日本青森縣陸奧市，見證高市府教育局與陸奧市教育委員會簽署教育交流合作備忘錄（MOU），並前往田名部高校與陸奧工業高校參訪交流，見證高雄高工與陸奧工業高校締結姊妹校，雙方互動正式由學校交流進一步提升至官方合作，兩市教育交流再升級。高市府教育局長吳立森表示，國際教育是培育學生全球競爭力的重要關鍵，教育局持續以高雄市姊妹市及友好城市為基礎，積極拓展與姊妹市及友好城市間的教育合作。高雄市與陸奧市的交流是始於教育，自陽明國中與陸奧市立川內中學校締結姊妹校開始，即展開兩市的緣分，30多年來持續維繫教育情誼，去年12月陸奧市9所中學也全數和高雄市陽明國中締結為姊妹校，意義非凡。此外，本次訪團也參訪福誠高中締結教育合作備忘錄的青森縣立田名部高校，進一步針對後續「線上筆友」、「班對班線上交流」及「非同步文化分享」等內容進行合作討論。山田昭校長帶領參訪校園環境，現場並由英語社同學結合在地特色及人物角色介紹陸奧市。後續前往陸奧工業高校，副市長李懷仁見證高雄高工與陸奧工業高校正式締結姊妹校，為高雄技職教育再添國際合作夥伴，也是兩市首度建立職業學校的合作夥伴。局長吳立森表示，高雄市與陸奧市全面推動幼兒園、中學及高中職等多層級學校合作，本次與陸奧市教委會的締結，展現高雄市在既有交流成果基礎上持續深化合作。教育局積極營造國際化與雙語學習環境，期待兩市未來在線上及實體互訪的交流互動上，透過主題性英語專題發表或討論等課程活動，提供學子更多元的學習機會，提升國際視野。