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泰國南部一場地區足球錦標賽進行期間，球員冒著豪雨繼續比賽，未料一道閃電突然擊中球場，造成24歲球員阿瓦耶（Safwan Awae）傷重不治，另有12人受傷，其中包括一名馬來西亞球員。根據The Nightly報導，事發於泰國南部那拉提瓦府（Narathiwat）和平體育場（Santiphap Stadium）舉行的「Golok Cup」地區足球錦標賽。當時受季風影響，現場正下著傾盆大雨，比賽仍持續進行。現場畫面顯示，球員在雨中激戰時，一道閃電突然劈向球場，落點距離球員僅數公尺，瞬間冒出大量煙霧，多名球員應聲倒地，觀眾席也傳出驚呼。其中24歲球員阿瓦耶當場遭雷擊倒地失去意識，現場民眾立即衝入球場協助救援，救護人員趕抵後隨即進行急救，並將他送往醫院治療，但最終仍因傷勢過重宣告不治。警方表示，這起雷擊事件共造成12人受傷，傷者多為燒燙傷，其中包括22歲馬來西亞籍球員阿里夫．艾札漢．祖基菲里（Alif Ezzahan Zulkifli）。當地警方指出，醫療團隊雖全力搶救，但阿瓦耶因雷擊造成嚴重傷勢，最終仍回天乏術。據了解，阿瓦耶日前才加盟泰國第三級足球聯賽南區球隊FC Yala，職業生涯正要展開。球團事後在臉書發文哀悼，向家屬表達慰問，並引用伊斯蘭教祈禱文表示：「我們來自真主，也終將回歸真主。」事件發生後，再度引發外界關注雷雨天進行戶外運動的風險。專家提醒，雷電不一定只會擊中暴風雨正下方，閃電可能落在距離雷雨核心數公里外的區域，因此只要聽見雷聲，就代表已處於危險範圍，應立即停止戶外活動，前往室內或具避雷設施的建築物避難。