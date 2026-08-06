我是廣告 請繼續往下閱讀

725反癌油遊行成效 民意認「不成功」比例略高

蔣萬安登「藍色之巔」未成 周軒：高山症開始發作了

《美麗島電子報》日前公布7月國政民調，針對國民黨7月25日號召支持者上凱道舉行「反癌油」集會的成效進行調查。結果顯示，認為該活動「不成功」的比例高於成功，差距達5.7個百分點；而在「是否有助政府重視食用油問題」方面，正反意見則呈現五五波拉鋸局面。對此，政治工作者周軒狠酸，這無疑是重重地賞了台北市長蔣萬安一個耳光。民調中詢問「整體而言，請問您認為7月25日反癌油凱道遊行是否成功」？結果顯示，有32.8%的受訪者認為成功，其中7.5%認為「非常成功」、25.3%認為「還算成功」；不過，也有38.5%的民眾認為活動不成功，比例高於認同成功者，其中17.7%認為「非常失敗」、20.8%認為「不太成功」；另有28.7%的受訪者未表態。進一步交叉分析發現，認為725反癌油遊行「成功」的族群，以基宜花東澎金馬地區、30至39歲、高中高職教育程度，以及政治立場偏泛藍、台灣民眾黨支持者比例較高。而認為活動「不成功」者，則以台北市、40至49歲、大學以上教育程度，以及泛綠支持者比例較高。「這無疑重重的賞了蔣萬安一個耳光。」周軒直言，民眾認為中央政府的確沒有做好，但民眾看起來並不認同蔣萬安是一個適合代言他們不滿心聲的角色。特別是在自己的本陣台北市，基本盤長期以來藍大於綠，結果認為遊行不成功的比例還過五成，全台最高。蔣萬安的臉真的是丟光了。周軒大膽歸納以下3大原因，第一、蔣萬安吃快弄破碗，以為自己725在凱道那天，台下的人都是來挺他的，接著就開始拋出倒閣、跟著台中市長盧秀燕一起砲打中央，殊不知兵法大忌，「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，而蔣萬安非第一次喊倒閣，也不是第一次喊了後沒人理，士氣上已經「衰」了，如果再喊一次，大概連任之路也要「竭」了。周軒續指，第二、有23%的民眾認為，業者要負責任，可是725凱道場面上，每個人上去都在罵賴清德，當場面政治味道太濃，那些想要實事求是的人民，自然就離你而去了；第三、蔣萬安身旁敲邊鼓的那群人，沒有實務經驗，以為這樣喊一喊，藍白都要跟蔣萬安來個天下歸心，但如果當總統候選人有這麼簡單，蔣萬安身邊的每一個都比蔣萬安會講，怎麼不自己出來選呢？最後，周軒更以「登山」形容蔣萬安目前的態勢，若沒有萬全準備，最好控制速度、不要冒進，否則一旦高度上升太快，高山症的症狀一來，會有生命危險。而蔣萬安登上「藍營共主」這座山，看起來尚未成功，高山症似乎先開始發作了，不過目前還看不出，誰可以救他下山。