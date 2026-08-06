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紐約洋基超級大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）今（6）日再度先發上陣，繼昨天打出首轟、防守端多次展現好球之外，稍早第三局又上演「空中抓飛鳥」超級美技，讓全場球場驚呼，打擊端則又有安打貢獻，目前OPS高達1.262。洋基金手套游擊手、曾經的農場第一名大物沃爾皮（Anthony Volpe）今年陷入嚴重低潮，過往最擅長的守備今年離譜失誤頻傳，昨日正式被球團降下二軍，改由21歲的菜鳥游擊手隆巴德登場。隆巴德生涯首戰就技驚四座，不僅生涯首安就是全壘打，全場在防守端也給予條紋軍滿滿安定感。本場第三局2出局後，面對紅雀開路先鋒威瑟霍特（JJ Wetherholt）打出強勁的中線平飛球，190公分的隆巴德側身撲接後，馬上起身快傳一壘封殺跑者，展現出驚人的爆發力，讓全場球迷歡聲雷動。實際上，隆巴德在小聯盟的防守評價就非常優異，被普遍認為是具備大聯盟先發游擊手潛力的防守型新秀。根據《MLB Pipeline》評分，防守綜合分數為遠優於平均的65，臂力也獲得55分高分，甚至有球探給出洋基傳奇游擊手基特（Derek Jeter）接班人的評價。