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▲7-11哈根達斯迷你杯/雪糕/雪酥等品項任選買3送2、加碼買10送12。（圖／7-11提供）

▲全家哈根達斯買3送2，還有買10送12、買30送36，單件最低是59元。（圖／全家提供）

父親節哈根達斯殺到骨折！祭出今年以來最殺優惠，7-11、全家即日起至8月12日同步推出迷你杯、雪糕、雪酥任選「買10送12」，比買一送一還划算。其中，7-11再加碼祭出支付優惠，使用icash Pay、icash2.0、uniopen聯名卡或OPEN錢包等指定支付工具，單筆滿1000元現折100元，7-11今（6）日晚間9點起至8月12日前，全台門市推出哈根達斯年度最便宜檔期，迷你杯/雪糕/雪酥等品項任選買3送2、加碼買10送12。最划算買法是使用指定icashPay、icash2.0、uniopen聯名卡、OPEN錢包等四大支付工具可再享滿千現折100元。以原價129元迷你杯計算，購買10杯原價1290元，使用指定支付方式只要付款1190，共可獲得22杯，平均單杯只要54元。還可參加集點活動，滿10件集1點，，滿1點可兌換 IPHONE17 256G抽獎券一張（共抽2名）、滿3點可兌換哈根達斯品脫(草莓/巧克力)兌換券 （限量1萬6000杯）全家即起至8月11日也推出指定迷你杯/雪糕買3送2，還有買10送12、買30送36，單件最低是59元。同樣可參加集章活動，消費5件集1章，滿6章可換哈根達斯品脫一個，滿12章換哈根達斯摺疊收納車一個，也就是說買30送36件的組合就可以帶走「哈根達斯摺疊收納車」，不過贈品數量有限，換完為止。