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日籍員工爆料廠內衛生疑慮！養樂多官方回應了

▲桃園市政府衛生局表示，在今年6月初接獲民眾陳情後，已立即派員無預警稽查。（圖／桃園市衛生局）

衛生局衝現場稽查！現場未發現蟑螂、缺失已改善

▲衛生局稽查時，現場並未發現爆料所述之蟑螂等病媒蹤跡，業者亦當場提出完整且定期的病媒防治紀錄。（圖／桃園市衛生局）

近期日本媒體報導，台灣養樂多中壢廠遭日籍品管員工爆料，工廠內部衛生管理失控，不僅廠內蟑螂大量孳生事件，引發食安疑慮。對此，桃園市政府衛生局表示，在今年6月初接獲民眾陳情後，已立即派員無預警稽查，「現場未發現蟑螂等蹤跡，部分衛生缺失經複查均已完成改善、符合法規標準」，未來仍將持續列為重點監督對象。根據日本調查媒體「Tansa」報導，日本派駐台灣養樂多中壢廠的品管人員高橋爆料，廠內衛生管理失控，不僅廠內蟑螂大量孳生、曾混入給國小的產品中，還檢測出潛在致病菌，甚至有前廠長於上班時間飲酒及職場霸凌等問題。高橋向台灣總經理品田泰彥及日本總公司舉報後未獲處置，反而遭到冷處理並被反控霸凌，最終因患憂鬱症離職。對此，日本母公司回應個別事件由台灣養樂多獨立處置，台灣養樂多回應，未檢測出可能引發食物中毒的細菌，蟑螂問題已完成改善措施。桃園市衛生局食品管理暨檢驗科說明，經稽查人員實地嚴格查核，現場並未發現爆料所述之蟑螂等病媒蹤跡，業者亦當場提出完整且定期的病媒防治紀錄。查核過程中確實發現部分衛生缺失，衛生局已當場依《食品安全衛生管理法》責令業者限期改正；後續經派員實地複查，上述缺失均已確實改善完畢，目前查核結果符合法規標準。衛生局強調，守護市民健康為首要之責，相關陳情案件與查核結果，均會納入後續稽查風險評估的重要依據。未來衛生局將持續加強對該廠的監督管理與不定期抽查，落實食品安全把關，讓民眾消費更安心。