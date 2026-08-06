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日韓線突出、長程北歐極光熱賣

下半年展望：旺季陸續到需求升溫

雄獅公布半年報，儘管上半年旅遊業受美伊戰事及油價波動影響，毛利率略有下滑，但有明顯轉單效應，加上連假效應與各大旅展策展經濟發揮綜效，有效支撐整體營運表現。累計上半年營收164.61億元，年增9.79%，稅後歸屬於母公司業主淨利6.78億元，每股純益7.27元。雄獅表示，短程亞洲市場仍是台灣出境旅遊的核心成長引擎，根據觀光署統計，2026年上半年台灣旅客出境人次達1,065萬人次，較2025年同期成長16.56%，其中，日本市場表現最為突出年增20.17%。雄獅旅行社上半年團體旅遊業務維持穩健成長，第二季尤以日韓產品線表現最為突出；第二季營收83.31億元、年增6.17%、季增2.48%；單季稅後歸屬於母公司業主淨利2.9億元，第二季單季每股純益3.11元。雄獅指出，長線產品則受航空票價波動及旅客提早規劃長假趨勢帶動，「紐澳跨年」商品持續熱賣，「北歐極光」超早鳥商品銷售較去年同期成長四成，長程旅遊需求持續回溫。展望下半年，隨著暑假、10月連假、秋季賞楓、耶誕及跨年等旅遊旺季到來，市場需求可望持續升溫，預期下半年營收及獲利仍可期待。此外，阿聯酋航空及阿提哈德航空歐洲航線自5月至6月起陸續恢復航班，旅遊市場受戰爭因素干擾已逐漸降低，整體航空運能穩步回升，可望帶動中東、歐洲及長線轉機市場需求。