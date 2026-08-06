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日本寶塚歌劇團傳奇女星壽美花代（本名高嶋節子）於3日凌晨離世，享耆壽94歲，噩耗由演員兒子高嶋政宏、高嶋政伸證實，兄弟倆也公開母親人生最後時光，表示她是在家人陪伴下安詳離開。壽美花代近年因吸入性肺炎反覆住院，臨終前病情惡化，甚至到了無法吞嚥的程度，高嶋政伸透露，母親臨終前家人都在身旁，現場放著她與已故演員老公高島忠夫喜愛的歌手胡立歐的歌曲。高嶋政伸形容母親神情平靜，熟睡走完人生最後一程；高嶋政宏則表示，母親雖然生病，但偶爾還是能發出渾厚嗓音，「直到最後一刻都是大女演員。」壽美花代1948年加入寶塚歌劇團，是星組首席男役，當年人氣極高，劇照銷量更曾名列全團第一，1963年退團後嫁給演員高島忠夫，夫妻共同主持料理節目《多謝招待》長達25年，兩名兒子高嶋政宏、高嶋政伸也成為知名演員，是日本演藝圈的演藝世家。1998年高島忠夫罹患憂鬱症後，壽美花代放下演藝工作，陪伴丈夫治療直至2019年離世。她的告別式今（6）日以家族葬低調舉行，高嶋政宏表示，雖然母親離世令人悲傷，但想到她終於脫離病痛，內心大石終於得以放下。