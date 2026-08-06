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韓職全數賽事8/11才恢復 時間全面往後移

根據最新決議，KBO例行賽將從8月11日起才會恢復，同時調整比賽開打時間，直到9月6日前所有比賽原則上統一改為晚間7點開始。

至於二軍未來賽程，KBO宣布8月10日前所有比賽全面取消，8月11日至8月31日期間的夜間比賽則統一調整為晚間7點開打。

強化高溫停賽標準 體感35度可取消比賽

若比賽場地所在區域在比賽當日下午1點前仍發布「高溫警報」，該場比賽將直接取消；若警報是在下午1點後發布，則必須立即停止比賽。

KBO也將固定增加降溫休息時間，包括第3局、第7局結束後，換局時間延長至4分鐘。第5局結束後若有需要，整理場地時間最多增加至6分鐘；若進入延長賽，第9局結束後也將提供4分鐘休息時間。

SSG球場爆發中暑事件 單場25名熱傷害患者

由於韓國近期持續受到高溫侵襲，韓國職棒（KBO）為保障球員與球迷安全，決定史無前例地祭出大規模賽程調整措施。KBO今（6）日召開緊急執行委員會，邀集10支球團代表、職棒球員協會秘書長以及運動安全相關單位討論後，宣布取消本週末所有例行賽與二軍賽事，最快將於8月11日恢復比賽。同時，聯盟也祭出一連串包含延後開打時間、新增「冷卻休息時間」等高規格防暑措施。根據韓媒《OSEN》報導指出，KBO今日發布聲明表示，近期韓國多地持續發布高溫警報，極端天氣已對球員健康、觀眾安全以及比賽正常進行造成影響。因此，聯盟決定延續先前取消8月5日、6日一軍及二軍所有賽事的措施，進一步將停賽範圍擴大至週末。高尺巨蛋則維持平日晚上7點、週六下午6點、週日下午2點的原定安排，但聯盟也保留根據未來天氣狀況彈性調整開賽時間的權利。KBO指出，將比賽延後至氣溫與體感溫度較低的時段舉行，是為了降低球員與觀眾長時間暴露在高溫環境下的風險。此外，若受到高溫影響，二軍比賽也可能採取縮短正規局數措施；若雙方球團協議，也可將8月底前部分賽事調整至上午10點舉行。除了調整賽程外，KBO也同步補強高溫天候下的比賽判定標準。聯盟規定，若只有鄰近地區發布高溫警報，KBO將交由現場評估，包括球場體感溫度、天氣預報、球員與觀眾身體狀況等因素，再決定是否進行比賽。此外，若比賽開始前預計開打時間的現場體感溫度達到或可能達到高溫警報標準的35℃，且評估可能危害球員或觀眾安全，聯盟也可決定取消賽事。若情況尚未達到取消比賽程度，但需要延後開打，最晚可將比賽延至晚間7點30分開始。為降低球員中暑風險，KBO此次大幅調整賽程，也與日前球場發生嚴重高溫意外有關。8月4日，LG雙子與SSG登陸者在仁川SSG登陸者球場交手，當天當地發布高溫警報，極端炎熱造成觀眾席發生緊急事故。比賽進行至第8局下半時，一名20多歲男性球迷在一壘側觀眾席因中暑失去意識，倒在階梯附近。安全人員發現後立即通報119，並進行心肺復甦術（CPR），同時使用自動體外心臟去顫器（AED）急救。所幸經過快速處置後，該名球迷恢復意識，隨後由救護人員送往醫院治療。然而，比賽結束後又有另一名20多歲男子因既有疾病加上高溫影響倒下，經安全人員協助後恢復意識，同樣由救護車送醫。SSG球團表示，當天球場共發生25起熱傷害案例，其中包含2名較嚴重患者。