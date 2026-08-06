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▲「海天一色逍遙魷」暑假夜宿限定點燈。（圖／屏東海生館提供）

父親節除了送禮、聚餐，今年不妨換個方式慶祝，安排一場難忘的親子旅行。屏東海生館推出父親節限定優惠，邀請大小朋友一起潛入海底世界。凡於8月8日至8月9日期間完成指定報名條件，即可享有夜宿海生館「爸爸本人半價」優惠。民眾在8月8日至8月9日這兩天至海景官網報名2026年8月13日至2026年12月31日(含)止的夜宿海生館，並以「兩大一小」（收費對象皆須為3歲以上）同行參加，於備註欄填寫「2026父親節半價優惠」，活動當日攜帶可證明父親身分之有效文件（例如身分證、戶籍資料或孕產育兒衛教手冊等），即可享爸爸本人半價優惠，無論選擇夜宿標準行程或套裝行程、任何就寢區域皆適用。屏東海生館藉由父親節限定優惠，鼓勵民眾放下忙碌生活，把時間留給彼此，讓更多家庭親近海洋。海生館也特別提醒「海天一色逍遙魷」夜間限定點燈，只到八月底。夜宿海生館一直是全台極具代表性的海洋體驗活動之一，遊客在閉館後跟隨解說員深入探索，認識海洋生物的夜間行為，於海底世界進入夢鄉，重新感受陪伴彼此的珍貴回憶。夜宿海生館除了標準行程外，2026年8月至年底，海生館也依照不同的季節，安排多樣化的套裝行程選擇，帶領民眾認識在地社區與自然生態如何共生。像是4月-8月「後場揭密」；3月-8月「觀珊望海」；6月-10月「蟹逅」； 11月-隔年2月「踏水巡田」。