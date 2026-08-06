中央氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日高雄市、屏東縣及台南市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、南投、嘉義、台南地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡115/08/06 17:00豪雨特報
影響時間：06日下午至06日晚上
豪雨：台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島
大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市

⚠️大雷雨即時訊息

📍17時12分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時42分止。
示警區域
嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣

▲氣象署針對嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署針對嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
⚠️大雷雨即時訊息

📍16時32分大雷雨即時訊息
氣象署針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時32分止。
示警區域
高雄市、屏東縣

相關新聞
張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...