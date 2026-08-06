中央氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日高雄市、屏東縣及台南市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、南投、嘉義、台南地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。
🟡115/08/06 17:00豪雨特報
影響時間：06日下午至06日晚上
豪雨：台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島
大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市
⚠️大雷雨即時訊息
📍17時12分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時42分止。
示警區域
嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
⚠️大雷雨即時訊息
📍16時32分大雷雨即時訊息
氣象署針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時32分止。
示警區域
高雄市、屏東縣
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影響時間：06日下午至06日晚上
豪雨：台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島
大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市
⚠️大雷雨即時訊息
📍17時12分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時42分止。
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嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
📍16時32分大雷雨即時訊息
氣象署針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時32分止。
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高雄市、屏東縣