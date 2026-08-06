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▲胡瓜（左）為了準備老婆的生日禮物賣股票，透露：「老婆很節省的她如果知道價錢，一定不會要接受。」（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜發起，領軍康康、歐弟、小禎、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，9月26、27日將在台北國際會議中心舉辦「中秋團圓限定版」，今（6）日進行彩排。而明天是胡瓜老婆丁柔安的生日，被問到是否準備好禮物？他笑說早就準備好「全世界唯一一件」禮物，更為此賣股票；此外，胡瓜還自爆，過去曾偷錢買禮物，沒想到竟被老婆抓包。明天是丁柔安的生日，被問到是否準備好禮物？胡瓜表示：「早就準備好，但這不能講，不能爆雷。」巫啟賢則說，有了法拉利，再來個大牛（藍寶堅尼）也不錯。對此胡瓜透露是「全世界唯一一件」的禮物，至於價格是否很昂貴？他則笑回自己為此賣股票，「老婆很節省的她如果知道價錢，一定不會要接受。」此外，胡瓜還自爆有一次想偷偷送禮物給老婆，但身上沒有卡也沒什麼錢，所以必須「偷錢」買禮物，偷偷拿走家裡保險箱的百萬現金，胡瓜苦笑：「那時候我還刻意拿東西遮擋原本放錢的位置，原以為老婆不會發現，結果不知道她哪一根筋不對，竟去開箱子而且發現錢不見了。」因此讓驚喜提早曝光。這次演唱會，歌手巫啓賢也首次加入演出，並擔任9月27日壓軸，提及兩人的緣分，胡瓜表示巫啟賢與女兒小禎是高爾夫球球友，因此邀請他共襄盛舉，巫啟賢也立刻答應，表示：「我覺得大家都是都是演藝圈，瓜哥是我們長輩，我們現在大家結合所有的資源能夠回饋社會，我覺得強強聯手。」「鑽石舞台之夜」演唱會9月26、27日中秋團圓限定場，分別找來洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸，主持群由胡瓜、康康、歐弟、小禎、賴慧如攜手，共同演出歌手有蔡秋鳳、曾心梅、王彩樺、翁立友、孫協志、鍾采穎、王建騏、LuxyGirls等人，不只匯聚經典藝人演出，更希望把溫暖與愛持續傳遞下去，本次演唱會將延續公益初心，將票房收入投入慈善公益，捐給華山基金會，目前門票賣過5成，胡瓜也趕緊向大家催票，希望號召大家一起做愛心。