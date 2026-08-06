我是廣告 請繼續往下閱讀

饒河夜市百年老店「東發號」日前因邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋到店內簽名，引爆政治風波。店家掀開原本覆蓋在菜單下、台北市長蔣萬安4年前留下的簽名，事後遭藍白支持者湧入Google狂刷一星負評。雖然店家目前已將兩人的簽名全數以油漆覆蓋，風波卻仍未平息，如今又有網友質疑店內懸掛「免用統一發票」告示，隨即出手向國稅局檢舉。為了平息這場突如其來的風波，店家迅速以油漆將沈伯洋、蔣萬安兩人的簽名覆蓋，如今東發號的牆面上，已經看不出原有字跡。然而，事件並未因此落幕，有網友在Threads發文指出，從新聞畫面中可見店內牆上掛有「免用統一發票」告示，質疑店家生意興隆，為何沒有開發票？貼文曝光後迅速引發熱議，留言區更有不少酸民聲稱已向國稅局、衛生局及消防局提出檢舉，甚至有人直接貼出財政部稅務入口網的回信畫面，表示已正式檢舉店家涉嫌逃漏稅，其他網友則紛紛跟進檢舉。原本因簽名事件引發的政治攻防，進一步延燒至稅務議題，依現行規定，平均每月銷售額未達新台幣20萬元、規模較小且交易零星的小規模營業人，可依法向國稅局申請免用統一發票。免用統一發票並不代表免繳稅，而是由國稅局按季查定課徵1%營業稅。