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第10屆「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」本週登場，來自亞太、歐洲、北美及拉美等國政要、國會議員與學者專家，齊聚一堂討論民主韌性實踐、印太聯防以及非紅供應鏈重塑等議題。針對中國跨國鎮壓議題，國立政治大學國家發展研究所副教授黃兆年今（6）日表示，政府必須扮演溝通角色，讓民眾清楚了解並評估入境中國的政治風險；若有在地協力者協助中國脅迫行為，應該重新審視罪刑，不應視為一般刑事犯罪，必須提高到國家安全層次。美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾出席論壇與晉見總統時，強調美國對台軍售議題不受美中外交關係影響，有信心另一筆140億美元軍售方案很快會送交國會。對此，黃兆年表示，近兩週多位美國政要訪台關注台灣防衛韌性與無人機產業等，恐怕是要傳達訊息給藍白多數的立法院與全體台灣民眾，希望社會理解並體認台灣自主國防產業能力提升至關重要，也符合美國在全球的戰略布局。至於無人機產業發展之於台美安全合作，黃兆年認為有兩方面重要戰略意義。第一，降低並擺脫對中國無人機產業的依賴。若台美可以分工合作發展無人機，就能避免民主國家對中國無人機產業的依賴，並建立民主國家的無人機供應鏈韌性。台美在技術、研發端、製造端各有優勢可以合作，合作得好，對所有民主國家在面對威權國家崛起與擴張挑戰時，都非常有幫助。第二，強化對中國的嚇阻能力。從烏克蘭戰爭中已經展現無人機的攻擊、防禦效能，未來任何戰場上，無人機是不可或缺的一環，對於國防布局與安全韌性至關重要，台美合作發展無人機，相信可以有效增加中國對台動武成本、減少美國協防台灣成本，同時增加美軍在台海發生衝突時的反應時間，更有助於台灣在台海維持更好的實力平衡，維繫現狀與和平穩定。針對多位訪賓關注中國跨國鎮壓議題，黃兆年說，近年中國威權主義向外擴張趨勢增加，包含台灣在內的民主國家，都必須意識到大家面對同一個威權結構。許多國家沒有像台灣一樣，第一線面對中國威脅，對中國仍存有遙遠東方國度的美感，甚至期待與中國經濟合作，但事實上中國的威權擴張會對自由民主造成威脅，各國也需要採取相應措施。黃兆年指出，常見的跨國鎮壓，第一，司法上的強制，如在境外說了什麼，入境中國後就被失蹤或被抓走，或是中國利用與友好國家的司法互助協定，將特定人士引渡赴中；第二，暴力的強制。北京會利用在地協力者，對中共認為的異議份子採取侵犯人身自由等行為；第三，經濟上的強制。透過特定人或組織對中國市場的經濟依賴，進行相關管制。黃兆年說，政府必須扮演溝通角色，讓民眾清楚了解並評估入境中國的政治風險，若有在地協力者協助中國脅迫行為，應該重新審視罪刑，不應視為一般刑事犯罪，必須提高到國家安全層次，同時強化檢調機構調查取證能力，建立調查、揭露、吹哨者保護與誘因機制等。面對中國的經濟脅迫，也要呼籲民眾，雞蛋不放在同一個籃子裡、多元化經濟合作對象等，不要把投資跟貿易全部鎖在中國單一市場等。