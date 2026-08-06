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▲大小橘書差異一次看。（圖／翻攝畫面）

▲內政部推大橘書，盼社區管委會建立社區自主防災隊。（圖／內政部提供）

內政部今（6）日部務會報後記者會，宣布即將推出《公寓大廈減災防護指引》（大橘書），引導社區組成自主防災隊，建構更完整的社區防護網。手冊會先印製10萬本數量，預計9月份優先發送至全台的社區管委會、管理維護公司及保全業者，全面落實賴總統「全社會防衛韌性」理念及「人人懂防災、社區能自救」目標，共築韌性安全家園，預算則編在國土署建管組公寓大廈相關業務費，總共預算605萬包含寄送費，一本則是60元。內政部指出，災害應變若只仰賴政府推動，救災力量終有極限。因此，《公寓大廈減災防護指引》以「自助、互助、協作」為核心概念，協助既有管理組織與住戶共同建立正確防災意識及應變能力。針對公寓大廈減災防護指引》（大橘書）跟《臺灣全民安全指引》（小橘書）的差異，國土署建築管理組長陳威成說，大橘書主要強化管委會互助，成立應變隊，所以宣導對象是管委會、管理維護公司和保全，屆時每個管委會都會提供一本，設想的災害情境也多一點，包括地震、火災、水災、瓦斯跟停電等等這些狀況都會有，教導大家平時怎麼準備災時怎麼應變，跟後續一些處置的方式。劉世芳表示，9月就是「國家防災月」，大橘書她要求國土署無論如何要在9月21日前寄送出去，原則上先寄送給全國有登記、註冊有案的管委會，大概是7萬棟左右，會備一倍半給有需求的社區大樓物業保全公司，若有需要也會送給他們參考。內政部表示，全國已有15萬9,668人取得防災士證照，其中屬於公寓大廈管理人員共有1,200人。當社區面對地震、豪大雨、強風與掉落物、電器火災、瓦斯外洩等災害時，可依循大橘書指引，即時應變，落實「自己的社區自己守護」精神，在專業救援人員抵達前發揮自助、互助的防救災機制。內政部強調，安全提升有賴日常一次次的防災模擬演練及整備，將輔導社區成立自主防災隊，並配置個人及社區團體安全裝備；同時提醒每個家庭應儲備至少3天物資與避難包，民眾平時可預先下載「消防防災e點通」APP，並備妥各級政府及消防救護、警察、維生系統公共事業等緊急報案專線，落實社區減災整備工作，強化社區防護韌性。內政部表示，肩負防災責任與守護家園安全不分年齡、性別與職業。內政部將與民眾一起在生活中落實各項防災整備工作，從全國宣講全民安全到公寓大廈減災防護，政府有系統性組織社區、整備防災物資，透過定期演練持續累積國內整體防衛能量。當實際面臨極端氣候或天災等考驗時，才能讓災害應變措施發揮到最佳效能，降低生命傷亡及財產損失風險，並在災後迅速恢復正常生活。