全球暖化持續推升極端高溫，近來亞洲多國遭遇猛烈熱浪，其中韓國更持續出現接近40度高溫，再加上夜間氣溫也降不下來，形成「24小時蒸籠模式」。世界衛生組織（WHO）近日發布最新防暑指南，提醒民眾做好防熱措施，其中一項建議特別引發關注：當環境溫度超過攝氏40度時，不建議單獨使用電風扇降溫，因為熱風反而可能加速身體吸收熱能，提高中暑風險。
WHO指出，高溫不只是讓人感到不舒服，更可能引發熱衰竭、熱中暑，甚至加重心血管、呼吸道及腎臟疾病。老年人、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬於高風險族群，應特別提高警覺。
WHO公布防暑4大重點 超過40度別只吹電扇
WHO建議，最重要的是盡量避開高溫時段外出，若不得已必須出門，應盡可能待在陰影處，因為陽光直射下的體感溫度可能比實際氣溫高出10至15度。
此外，民眾每天最好有2至3小時待在有空調的場所，若從事游泳等消暑活動，也應避免單獨下水，以防發生意外。
在居家降溫方面，WHO建議白天拉上窗簾或百葉窗阻擋陽光，夜間氣溫下降後再開窗通風。若環境溫度超過40度，不建議僅依靠電風扇散熱，因為吹送熱空氣可能使人體吸收更多熱能，導致體溫進一步升高。
WHO指出，若將冷氣設定在27度，再搭配電風扇使用，不僅可讓體感溫度降低約4度，還能節省最高約70%的冷房耗電。
每小時喝1杯水 夜間室溫最好低於24度
WHO也提醒，補充水分不應等到口渴才開始，建議每小時至少喝1杯水，每天飲水量維持2至3公升，同時穿著寬鬆、透氣的淺色衣物，以溫水淋浴或濕毛巾擦拭身體，都有助於降溫。
另外，也應主動關心65歲以上長者、慢性病患者及獨居老人等高風險族群，確認其身體狀況。
針對嬰幼兒，WHO特別提醒，切勿將孩童或寵物單獨留在停放中的車內，即使只有短短幾分鐘也可能造成致命危險；推嬰兒車外出時，可用薄的濕布覆蓋，而非乾布，以避免車內持續蓄熱。
韓國陷「24小時蒸籠模式」 清晨反成中暑高峰
WHO發布防暑建議之際，韓國正遭逢史上少見的日夜高溫。根據中央日報報導，韓國氣象廳表示，首都圈近日白天最高氣溫逼近40度，其中首爾蘆原區測得39.2度、京畿道河南市達39.3度。
更嚴重的是，夜晚氣溫遲遲無法下降。首爾夜間最低溫維持在29度以上，銅雀區甚至測得30.1度，達到韓國所稱的「超熱帶夜」標準，代表整晚幾乎沒有降溫時間。
統計顯示，今年6月至8月4日，韓國全國平均熱帶夜天數達12.1天，創下1973年有紀錄以來新高；高溫日數也達13.1天，位居歷史第四高。
韓國氣象廳分析，高溫高濕空氣持續流入，加上大量水氣與雲層削弱夜間散熱效果，使白天累積的熱量無法有效釋放，導致高溫從白天一路延續到深夜。
韓國官方統計，今年5月中旬至8月初，全國已有2441人因熱傷害送醫，其中清晨6時至10時送醫者達317人，占比約13%，明顯高於前幾年的8%左右，顯示夜間無法降溫導致人體散熱功能受影響，使清晨反而成為中暑高風險時段。
WHO也提醒，若白天與夜間都長時間維持高溫，人體將持續累積熱壓力，熱傷害與死亡風險都會增加，因此夜間應盡量將室內溫度維持在24度以下，讓身體有充分時間恢復，降低中暑及其他健康風險。
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WHO公布防暑4大重點 超過40度別只吹電扇
WHO建議，最重要的是盡量避開高溫時段外出，若不得已必須出門，應盡可能待在陰影處，因為陽光直射下的體感溫度可能比實際氣溫高出10至15度。
此外，民眾每天最好有2至3小時待在有空調的場所，若從事游泳等消暑活動，也應避免單獨下水，以防發生意外。
在居家降溫方面，WHO建議白天拉上窗簾或百葉窗阻擋陽光，夜間氣溫下降後再開窗通風。若環境溫度超過40度，不建議僅依靠電風扇散熱，因為吹送熱空氣可能使人體吸收更多熱能，導致體溫進一步升高。
WHO指出，若將冷氣設定在27度，再搭配電風扇使用，不僅可讓體感溫度降低約4度，還能節省最高約70%的冷房耗電。
每小時喝1杯水 夜間室溫最好低於24度
WHO也提醒，補充水分不應等到口渴才開始，建議每小時至少喝1杯水，每天飲水量維持2至3公升，同時穿著寬鬆、透氣的淺色衣物，以溫水淋浴或濕毛巾擦拭身體，都有助於降溫。
另外，也應主動關心65歲以上長者、慢性病患者及獨居老人等高風險族群，確認其身體狀況。
針對嬰幼兒，WHO特別提醒，切勿將孩童或寵物單獨留在停放中的車內，即使只有短短幾分鐘也可能造成致命危險；推嬰兒車外出時，可用薄的濕布覆蓋，而非乾布，以避免車內持續蓄熱。
WHO發布防暑建議之際，韓國正遭逢史上少見的日夜高溫。根據中央日報報導，韓國氣象廳表示，首都圈近日白天最高氣溫逼近40度，其中首爾蘆原區測得39.2度、京畿道河南市達39.3度。
更嚴重的是，夜晚氣溫遲遲無法下降。首爾夜間最低溫維持在29度以上，銅雀區甚至測得30.1度，達到韓國所稱的「超熱帶夜」標準，代表整晚幾乎沒有降溫時間。
統計顯示，今年6月至8月4日，韓國全國平均熱帶夜天數達12.1天，創下1973年有紀錄以來新高；高溫日數也達13.1天，位居歷史第四高。
韓國氣象廳分析，高溫高濕空氣持續流入，加上大量水氣與雲層削弱夜間散熱效果，使白天累積的熱量無法有效釋放，導致高溫從白天一路延續到深夜。
韓國官方統計，今年5月中旬至8月初，全國已有2441人因熱傷害送醫，其中清晨6時至10時送醫者達317人，占比約13%，明顯高於前幾年的8%左右，顯示夜間無法降溫導致人體散熱功能受影響，使清晨反而成為中暑高風險時段。
WHO也提醒，若白天與夜間都長時間維持高溫，人體將持續累積熱壓力，熱傷害與死亡風險都會增加，因此夜間應盡量將室內溫度維持在24度以下，讓身體有充分時間恢復，降低中暑及其他健康風險。