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白海豚颱風進逼沖繩群島，即將在周末進入東海，對於日本沖繩，台灣，中國沿海地區造成影響，白海豚颱風生成地點靠近國際換日線，若登陸中國也將創下史上生成最遠的侵襲紀錄。中國浙江當地氣象單位也直呼，白海豚天生就是「不走尋常路」的遠洋巨無霸。根據中媒《都市快報》報導，白海豚將成為登陸中國的颱風之中，生成位置最偏東的颱風，從最新預報來看，白海豚直奔華東沿海，影響中國幾乎已成定局。浙江省氣象服務中心指出，白海豚颱風三大特殊屬性，直接拉高路徑預報難度，首先是生成位置極遠，生命史超長，白海豚誕生在東經177度、接近北太平洋日界線附近，一路橫穿大半個西北太平洋。這種遠距離生成、長期維持強度的颱風在歷史上十分少見，超長移動距離，大氣環流會發生巨大變化，路徑變數自然倍數增加。翻閱歷史颱風資料，白海豚生成的中太平洋附近有兩個相似颱風。一是2002年第9號超強颱風風神，遠洋生成長途跋涉，其移動路徑先西行後轉向西北，後期因環境惡化、水汽供應中斷及與另一颱風鳳凰互旋影響逐漸減弱，以大約熱帶低壓強度在山東青島附近登陸，另一個2015年第12號哈洛拉颱風則是從中北太平洋越過國際換日線進入西北太平洋，中途一度環境惡化瀕臨消散，之後再度增強，最終北上登陸日本九州，全程未登陸中國。浙江省氣象服務中心提到，白海豚體型龐大、強度起伏劇烈，環流直徑超1000公里，雲系覆蓋面積相當於7個浙江省；先後完成多次完整眼牆置換，曾 24 小時內從中國的強颱風級別，爆發為超強颱風。大範圍環流會同時受到多個天氣系統拉扯，不像小型颱風受單一氣流控制，相比之下，白海豚的行進路線更容易出現搖擺變動。第三則是聖嬰現象加持，直接影響了太平洋的颱風環境，赤道中東太平洋海水大幅升溫，暖水帶向東擴張，遠洋海域更利於颱風發展。白海豚途經海域海溫常年超過30度，持續供給熱量。至於為何白海豚颱風路徑短短幾天全線西調，進入東海機率大幅提升？中國氣象單位指出，關鍵是副熱帶高氣壓，再加上多個颱風相互拉扯的雙重作用。關鍵轉折點在8月7日，白海豚穿過琉球群島進入東海時，盤踞多日的副高會同步減弱、中間斷開，原本穩定的引導氣流直接失衡，颱風失去固定推力，移速放緩，甚至原地徘徊，兩種完全不同的路徑就此分化。加上多颱風的環流背景複雜，進一步增加不確定性。