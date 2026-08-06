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放棄令人稱羨的銀行高薪，轉行賣珍珠奶茶，聽起來像是異想天開，但貢茶（Gong cha）全球創辦人暨董事長Martin Berry卻真的做到了！根據外媒報導，這位曾在銀行界叱吒風雲、掌管數兆美元資產的金融高層，2013年底毅然裸辭，當時身邊的老闆與同事都認為他「瘋了」，如今十多年過去，貢茶已從區域小品牌搖身一變，成為橫跨30國、擁有超過2,000間門市的國際連鎖，2024年營收更衝上5.78億美元（約新台幣186億元、港幣45億元），狠狠打臉當年的質疑聲浪！Berry坦言，儘管在銀行體系內位居高位、薪資優渥，長年下來卻始終無法獲得真正的滿足感。他形容銀行業的核心思維「只講風險控管、不談冒險精神」，缺乏創業該有的衝勁與熱血，這也成為他日後轉身投入手搖飲市場的關鍵導火線。貢茶原是1996年由吳振華在台灣創立的茶飲品牌，早期僅在亞洲四個國家設有門市。轉機出現在2011年，Berry在新加坡街頭無意間撞見一間貢茶門市外大排長龍，敏銳的商業直覺讓他立刻意識到「這品牌有戲」。於是他二話不說飛往台灣，親自拜會創辦人洽談合作，很快便拍板敲定，順利拿下總代理資格。拿下代理權後，Berry隨即投入畢生積蓄約250萬美元（約新台幣8,000萬元），將貢茶帶進韓國這個全新市場，並於2012年與妻子在首爾一手打造第一間門市。創業初期毫不輕鬆，他必須親自站櫃台、長時間備料、招呼客人，但也因此發現一個重要商機——學生族群特別鍾情「平價又好喝」的飲料，讓他悟出「親民定價」正是致勝關鍵。除了定價策略，Berry還祭出一招「選址借勢」，刻意將貢茶門市開在星巴克等知名連鎖咖啡店旁，成功攔截咖啡客群，再加上社群媒體話題發酵，短時間內聲量大爆發，甚至吸引韓國大型百貨公司主動找上門談合作，還一舉拿下與現代汽車的聯名櫃位合作案，讓貢茶在韓國的版圖迅速壯大。真正讓貢茶版圖爆發性成長的轉捩點，是導入「加盟模式」——由總部提供原料、配方與營運支援，讓各地創業者能以貢茶品牌自主展店，公司則得以用相對低廉的成本快速複製擴張，版圖因此一路從亞洲拓展到美國、墨西哥等西方市場。貢茶的成長之路也伴隨數次重大資本運作：2014年私募股權公司UCK Partners收購貢茶韓國控股權；2017年Berry主導「反向收購」，由韓國子公司吃下台灣母公司，替品牌注入新資源、加速西進；到了2019年，私募基金TA Associates再收購貢茶全球多數股權，Berry則續留擔任共同創辦人與董事長，持續掌舵品牌發展。回顧這段從銀行菁英到手搖飲霸主的逆襲之路，Berry語重心長地表示，創業需要莫大的勇氣，恐懼感反而能化為前進的動力。他勉勵有志創業的人：「時機永遠不會完美，唯有果斷跨出那一步。」把握當下、擬定計畫、全力以赴，才是成功的不二法門。