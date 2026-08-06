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▲萬家福蔬果備貨量較平日提升2倍，有機葉菜300公克每包39元。（圖／萬家福提供）

▲愛買量販已提前完成各項民生物資與生鮮蔬果備貨，蔬菜及根莖類商品備貨量較平日增加。（圖／愛買量販提供）

因應白海豚颱風逼近，民眾陸續展開防颱備貨，各大量販也提前祭出優惠搶客。萬家福、樂家康及愛買除了加碼生鮮、乾糧備貨，避免民生物資短缺外，也推出蔬菜、泡麵、米等限時優惠，其中葉菜最低29元、高麗菜88元，還有多項商品買一送一，讓民眾一次備齊防颱物資又能省荷包。萬家福、樂家康表示，因應颱風可能帶來豪雨，已提前完成生鮮及乾糧備貨。其中蔬果備貨量較平日提升2倍，蔬菜總備貨量達180噸，包括葉菜由15萬包增至30萬包、高麗菜由10噸增至30噸、根莖類15噸增至40噸、花菜類12噸增至40噸、菇蕈類15噸增至30噸，調味類也由8噸增加至10噸。生鮮優惠同步開跑，包括有機高麗菜800公克88元、有機杏鮑菇500公克69元、履歷小黃瓜600公克69元、履歷水果椒300公克88元、履歷櫛瓜500公克88元、美國西芹600公克第二件5折，以及有機葉菜300公克每包39元。此外，中元節檔期至9月1日前還祭出百件普渡商品買1送1，並推出泡麵、米食、水餃、啤酒等指定商品滿額送折價券，以及30大品牌、常溫飲品加碼贈OPENPOINT點數，使用uniopen聯名卡購買指定商品滿599元，再享10%現金折價券。若颱風影響加劇，賣場也將視情況設置防颱專區。愛買量販同樣提前備妥民生物資，其中蔬菜及根莖類商品備貨量較平日增加3倍，確保供應穩定、降低缺貨風險，讓消費者安心採買、一次備足所需。8月7日至8月11日祭出多項蔬果優惠，包括葉菜每包29至49元、進口青花菜2顆89元、日本山藥179元、青椒600公克69元、泰國玉米筍3盒99元、進口洋蔥1公斤55元，以及有機鴻喜菇、美白菇任選3包79元。另外，即日起至9月1日，愛買APP會員購買泡麵、麵條等商品單筆滿399元送40元電子現金抵用券；包裝米單筆滿499元送40元米類電子現金抵用券。全店不限金額還可19元加購好勁道千羽拉麵、89元加購舒酸定清涼薄荷配方牙膏，讓民眾備貨同時也能享優惠。