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▲「三茶六味」大量採用木質、藤編、植栽等自然元素，營造舒適氛圍，滿足不同族群的用餐需求。（圖／記者金武鳳攝，2026.8.6)

▲三茶六味結合中式家常料理、亞洲風味與下午茶文化，提供從正餐到午茶的多元選擇，(圖／記者金武鳳攝，2026.8.6)

▲三茶六味結合中式家常料理、亞洲風味與下午茶文化，提供從正餐到午茶的多元選擇，(圖／業者提供）

走進餐廳不再只為了用餐！台中「三茶六味」餐廳攜手日本大阪人氣插畫家Naoki Kitajima筆下角色THE GROOVERS，推出為期一個月的限定藝術展，透過展覽結合餐飲與茶文化，打造兼具用餐與藝文氛圍的複合式空間，提供消費者不一樣的用餐體驗。近年來，不少餐飲品牌顛覆傳統經營模式，藉由跨足策展、藝文合作與空間設計，不僅提升品牌辨識度，也延長消費者停留時間。三茶六味表示，品牌以「美食、人文、多元」為核心，希望讓餐廳不只是用餐場所，更成為適合聚會、交流與放鬆的生活場域。因此，店內大量採用木質、藤編、植栽等自然元素，營造舒適氛圍，滿足不同族群的用餐需求。此次展出的THE GROOVERS，以溫暖、童趣的創作風格受到不少粉絲喜愛，透過角色藝術與餐廳空間結合，讓民眾在品嘗餐點之餘，也能近距離欣賞藝術作品，體驗餐飲與文化融合的新型態消費模式。餐點方面，三茶六味結合中式家常料理、亞洲風味與下午茶文化，提供從正餐到午茶的多元選擇，希望能滿足不同時段、不同族群的用餐需求。其中，紅燒牛肉麵是人氣招牌，以牛骨長時間熬煮搭配辛香料炒製，呈現濃郁卻不厚重的湯頭，每一道工序都是細細堆疊，展現品牌對料理美味的堅持。喜歡多人分享美食的饕客，一定不能錯過鮮蝦粉絲煲，以蒜香與蝦汁完整滲入粉絲，每一口都吸附鮮甜精華。此外，蔥香家常鱸魚、老薑麻油松阪豬、經典酸辣雞腿及台式三杯雞等，都是必點料理，鎖定家庭聚餐及朋友聚會市場。業者表示，希望透過藝術展與餐飲結合，讓消費者在日常用餐之外，也能感受不同的生活風景，未來也將持續規畫不同主題合作，讓餐廳成為結合美食、文化與生活美學的交流空間。