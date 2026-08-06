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樂天桃猿二軍今（6）日於青埔棒球場迎戰中信兄弟，全場只登錄3名投手，最後由19歲捕手余新喆登板吃下最後一個出局數，4人苦撐9局被狂打13支安打，2：7敗給中信兄弟，先發投手楊彬3局被打出6安打、4保送失4分，最終承擔敗投。樂天桃猿本場在只登錄3名投手情況下，由中生代右投楊彬先發，但他首局就被打出3安打、2四壞失掉3分，前兩局用球數就逼近50球，最後用74球苦撐3局退場。第四局開始，由邱駿威登板中繼，肩負吃局數任務，前3局發揮出色只被敲出1支安打，過程還連續解決8名兄弟打者，直到第七局氣力放盡，開局就被連敲3安打，最後用69球吃完4局退場。第八局樂天桃猿由王宇翔登板，第八局順利投出三上三下，第九局2出局後卻遭遇危機，連續出現2安打、1保送，教練團最後換上2025年選秀第8輪的捕手余新喆登板，讓盧彥祖敲出三壘滾地球出局，順利化解危機。樂天桃猿本場最終用3投手、1野手合力承擔9局比賽，合計用181球、解決27人次，被打出13支安打、5保送失掉7分，全場4次三振都是邱駿威投出。中信兄弟方便，本場由菲力士先發5局僅失1分自責分退場，後續4投手接力，未讓樂天桃猿打線未再越雷池一步，終場7：2贏球。