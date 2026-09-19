看完「全台薪資地圖」的殘酷落差，不少受薪族感嘆死薪水難買房，將目光轉向「被動收入」。但被動收入要多少才敢辭職？一名 30 歲塔台員擁 300 萬資產，因月配息僅 2000 元不敢裸辭引熱議。專家指出，退休關鍵在「儲蓄率」與「25倍年支出」兩數字；若沒做投資，光靠存錢竟要賣肝 80 年！
🟡30歲塔台員資產300萬！想裸辭遭網友勸退
一名 30 歲的女塔台管制員在 Dcard 傾訴，雖然月薪高達 7 至 8 萬元，但工作壓力極大，住家裡無房貸負擔的她已累積 300 多萬元資產。近期她將資金投入 0050 與 ETF 配息，發現每月被動收入僅約 2000 元，距離覆蓋生活費遙不可及，無奈詢問「到底要存多少才敢離職？」
貼文引發廣大共鳴，多數網友勸她切勿衝動裸辭。網友指出，股市有波動與熊市風險，300 萬本金對於長達 30 至 40 年的退休生活顯得過於單薄；也有網友建議，若壓力過大可先調適心態或轉考壓力較小的單位、兼職或社區管理員，先求「半退休」或穩定現金流，而非貿然斷絕收入。
🟡被動收入多少才夠用？網揭防禦線與開銷真相
「被動收入到底要幾萬才能不上班？」網友意見呈現多元分歧。若住家裡、無房貸車貸且單身，每月 1.8 萬至 3 萬元配息即可支撐極簡生活；但若想維持基本生活品質、涵蓋醫療與緊急預備金，多數人認為每月 5 萬至 6 萬元 是較為安全的防禦線。
也有過來人分享實操經驗，若能將被動收入做到覆蓋日常開銷的 70% 至 80%，搭配低壓力的兼職工作，心態會踏實許多。能否離職關鍵不單在於資產總額，更取決於是否需要負擔房租、房貸與扶養長輩的必要固定支出。
🟡不投資要工作80年！專家揭兩數字4年自由
針對「提早退休」的財務邏輯，理財作家 V大（龔恬永）在《我用四年就財富自由》一書中指出，FIRE（財務獨立、提早退休）的核心原則是「被動收入大於日常支出」。想算出自己還要賣肝幾年，關鍵在於兩個數字：「儲蓄率」與「25倍年支出」。
根據行政院主計總處統計，台灣一般家庭儲蓄率約為 24%。若以存到年支出 25 倍為退休目標：
沒做投資（只存錢）：在儲蓄率 24% 下，不論月薪 5 萬或 20 萬，得連續工作將近 80 年 才能退休。
拉高儲蓄率至 50%（仍不投資）：依然需要工作 25 年。
儲蓄率 50%＋8% 年化報酬率：透過複利效果，工作年限可大幅縮短至 14.3 年。
V大強調，想盡早奪回人生主導權，必須先精準算清年度開銷並剔除無意識消費，再藉由「高儲蓄率」結合「穩健投資」，才能真正縮短賣肝刑期，加速實現財務自由。
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一名 30 歲的女塔台管制員在 Dcard 傾訴，雖然月薪高達 7 至 8 萬元，但工作壓力極大，住家裡無房貸負擔的她已累積 300 多萬元資產。近期她將資金投入 0050 與 ETF 配息，發現每月被動收入僅約 2000 元，距離覆蓋生活費遙不可及，無奈詢問「到底要存多少才敢離職？」
貼文引發廣大共鳴，多數網友勸她切勿衝動裸辭。網友指出，股市有波動與熊市風險，300 萬本金對於長達 30 至 40 年的退休生活顯得過於單薄；也有網友建議，若壓力過大可先調適心態或轉考壓力較小的單位、兼職或社區管理員，先求「半退休」或穩定現金流，而非貿然斷絕收入。
「被動收入到底要幾萬才能不上班？」網友意見呈現多元分歧。若住家裡、無房貸車貸且單身，每月 1.8 萬至 3 萬元配息即可支撐極簡生活；但若想維持基本生活品質、涵蓋醫療與緊急預備金，多數人認為每月 5 萬至 6 萬元 是較為安全的防禦線。
也有過來人分享實操經驗，若能將被動收入做到覆蓋日常開銷的 70% 至 80%，搭配低壓力的兼職工作，心態會踏實許多。能否離職關鍵不單在於資產總額，更取決於是否需要負擔房租、房貸與扶養長輩的必要固定支出。
針對「提早退休」的財務邏輯，理財作家 V大（龔恬永）在《我用四年就財富自由》一書中指出，FIRE（財務獨立、提早退休）的核心原則是「被動收入大於日常支出」。想算出自己還要賣肝幾年，關鍵在於兩個數字：「儲蓄率」與「25倍年支出」。
根據行政院主計總處統計，台灣一般家庭儲蓄率約為 24%。若以存到年支出 25 倍為退休目標：
沒做投資（只存錢）：在儲蓄率 24% 下，不論月薪 5 萬或 20 萬，得連續工作將近 80 年 才能退休。
拉高儲蓄率至 50%（仍不投資）：依然需要工作 25 年。
儲蓄率 50%＋8% 年化報酬率：透過複利效果，工作年限可大幅縮短至 14.3 年。
V大強調，想盡早奪回人生主導權，必須先精準算清年度開銷並剔除無意識消費，再藉由「高儲蓄率」結合「穩健投資」，才能真正縮短賣肝刑期，加速實現財務自由。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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