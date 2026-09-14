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Q1：航空業減碳有哪些方法？

Q2：新世代飛機到底可以省多少油、減多少碳？

Q3：飛行中平飛更耗油？

Q4：飛機降落後停在機場也會排碳嗎？

Q5：飛機降落後，還有辦法省油嗎？

Q6：長程航班可使用多少SAF？一趟可以減多少碳？

Q7：SAF比傳統航空燃油貴多少？最後會不會反映在機票？

航空業減碳永續航空燃油（SAF）是重要一環，但從飛機汰舊換新、航路規劃、飛行高度與速度，到降落後滑行及停機坪APU使用，每個環節都能降低燃油消耗。究竟一架飛機要怎麼省油減碳？七個QA一次看懂。汰舊換新、添加SAF、改用橋氣橋電、單引擎滑行等。首先是汰換舊飛機採用新世代飛機，透過更高效率引擎、輕量化材料及空氣動力設計就可降低油耗。再者，飛行過程則可利用航路最佳化、連續爬升（CCO）、連續下降（CDO）及適當速度控制；以及透過SAF取代部分傳統航空燃油。而航機在地面時，則可用橋氣橋電設備取代油引擎驅動的電源車和氣源車，以及採用單引擎滑行降低燃油消耗。國際航空運輸協會（IATA）指出，歷代新世代飛機相較被取代的舊機型，平均約可降低20%的能源使用。新世代節能航機中波音787 Dreamliner相較被取代飛機，燃油使用及排放約降低25%；Airbus A350相較前一代同級機型，燃油消耗及CO₂排放也約降低25%。華航將引進全新787機隊，預計在年底引進交付2架，不只降低三成噪音，也可以減少兩成油耗。歐洲空中航行安全組織（EUROCONTROL）透過「Flight Efficiency Initiative」綜合飛行時間、燃油成本、空域壅塞等因素，協助航空公司尋找更有效率的飛行路徑，減少不必要繞飛及等待。此外，航空業也推動，讓飛機在航管及空域條件允許下，減少平飛及引擎推力。歐洲空中航行安全組織研究顯示，若歐洲最佳化CCO、CDO程序，理論上每年可節省約34至35萬噸燃油，相當於超過100萬噸CO₂；而連續下降的節油約是連續爬升的10倍。飛機停在登機門，仍可能使用提供電力及空調，而APU同樣需要消耗航空燃油。因此機場利用及地面空調設備，取代飛機自身APU及柴油引擎驅動的電源車和氣源車。桃園機場目前已有40組橋氣、橋電系統，每年預估可減少約3,640公噸航空燃油使用，減碳量超過1萬公噸CO₂e。根據國際民用航空組織（ICAO）統計，使用橋氣橋電系統，雙走道廣體客機可減少每小時240公斤的碳排放量、單走道窄體客機減排量也達到每小時106公斤。而國際機場協會（ACI）統計，航空器在停機坪使用橋氣橋電取代柴油引擎驅動的電源車和氣源車與可減少每航班0.3%碳排放量。航空公司可以採用（One Engine Taxi In）方式。大部分飛機都有左右兩側各一個引擎，而降落後只需要1個開啟就能在地面滑行。IATA指出，全球目前約有37%的飛機滑行時間是以單引擎關閉的方式進行；而交通最大運輸文獻資料庫TRID中，一篇在交通運輸研究委員會年會的研究提到，Airbus A319用單引擎滑行相較雙引擎滑行，可讓滑行階段燃油消耗降低約10%。不過，單引擎滑行並非任何情況都適用。根據ANA資料指出，例如跑道濕滑、降雪、強風，以及不同機型的操作規定（如波音787降落後必須有5分鐘的引擎冷卻時間），都可能影響是否執行。採單引擎滑行一年可減少約1909噸的二氧化碳排放量；相當於5.5架 ANA B777-300ER飛機的重量。華航13日從台北起飛往阿姆斯特丹航班，把SAF使用量提高至40%、估計使用36.3 公噸SAF，可以減少約93.2公噸的碳排放，相當於40輛汽油車一年排放量，或是四分之一座大安森林公園一年可吸附量。SAF目前最大的問題之一就是成本。依據不同地區的成本不同，SAF價錢比一般航空燃油貴上至少2.5至3倍，新加坡已經把航空燃油成本轉嫁給旅客，我國國籍航空機票成本是否會受到影響？華航總經理陳漢銘指出，新加坡在亞洲永續發展方面相對成熟，華航應該先追上新加坡航空發展進度，若旅客可以認同，會再進一步仿效跟進。