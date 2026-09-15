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台塑生醫目標每日處理1000噸廚餘

台塑新智能：開發新興生質原料藻油

我國永續航空燃料（SAF）以台塑化為生產主力，目前年產量約5,500公噸，今年目標更擴大到6500公噸。不過，目前SAF多採用廢食用油製成，面對龐大需求量，原先的廢物變成「供不應求」，台塑集團用廚餘、藻類分頭並進，預估將在明年上半年可迎來具體成果；特別是用廚餘萃取的燃油預估價錢將有一定競爭力。我國國籍航空目標2030年，永續航空燃油（SAF）使用量5%，推估屆時SAF需求量達24萬噸，現有產量遠遠不足，但問題不僅是生產端不提高產量，也面臨SAF原料來源也有限。目前台塑化透過跟永瑞等回收業者，從如麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店餐飲業回收廢油，但能回收的數量有限，並不足以支撐未來龐大SAF需求。台塑集團透過台塑生醫發展「點廢成金」計畫，跟餐飲業者合作，要從廚餘中萃取油脂、純化後製作成SAF。台塑生醫鎖定非洲豬瘟疫情爆發後，禁止廚餘養豬的去化問題，目標將每日廚餘處理能力提高到1,000噸。台塑生醫、新智能總經理劉慧啟有信心地表示，初期目標每年供應至少8,000至1萬噸SAF，並且預期價錢將有競爭力。另一方面，台塑新智能則透過微藻開發新興生質原料，以擺脫原料供應有限的問題，日前已經獲得國際認證，拿到ISCC EU國際永續性與碳驗證。台塑新智能旗下澄灝科技投入藻油技術研發，開發高效率產油藻株和異營發酵量產技術，透過自有培養條件及工業級模組化設計，讓藻體含油量可達50%至60%。目前500公升試製線已完成階段性量產配方及穩定性評估，產製藻油也符合下游煉製端相關原料規格，顯示技術已從研發階段進一步具備實際SAF煉製應用基礎。接下來的問題將落在如何降低成本。劉慧啟表示，藻油目前在國際市場上的成本約為一般廢食用油的3至6倍，主要與廢食用油已具備規模經濟有關。而藻油的優勢在於原料數量不會受限，因此將努力提升技術，發揮規模經濟效果、讓成本下降。