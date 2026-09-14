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主管機關銷毀計畫 泰山成立專案小組

中聯油脂致癌物質苯駢芘（BaP）超標，延燒超過2個月，台中上月啟動油品銷毀作業，364公噸回收的問題油品分批轉作永續航空燃油（SAF）、生質柴油及其他生質燃料用途，確保依法處理、不再回流食品供應鏈。不僅致癌油回收製成SAF，原本泰山也將剩餘廢棄油品透過合作業者製成燃油，貢獻減碳。永瑞實業致力於廢食用油回收，透過智能機台回收廢食用油的店家，串連泰山、漢來美食、頂呱呱炸雞、肯德基、法大炸雞、摩斯漢堡、星乃、ＱBurger、繼光香香雞等餐飲、上游產源端，再串連中油的石化廠，以及航空公司，組成自產SAF供應鏈。泰山表示，廢食用油回收主要與合法回收業者合作進行後續處理，經回收後可轉作SAF原料，將原本無法再回到食品鏈的廢棄物轉化為航空燃油，發揮資源再利用及減碳效益。針對近期問題油品流向，泰山則依衛福部食品回收銷毀相關規定，成立專案工作小組並制定回收銷毀計畫，由彰化縣主管機關完成清點、核可後進行後續處理，合作業者回收後將作為SAF使用。除問題油品外，泰山也把商品轉換過渡期間產生的廢棄油品、商品庫存過期等回收處理；不過由於平時庫存管理良好，實際剩餘數量並不多。國際民航組織（ICAO）制定「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA）為是否符合SAF的認定關鍵。廢食用油因屬於使用過的廢棄物，其碳足跡計算通常相對較低，但此次油品是尚未使用的食用油，因製程問題導致苯駢芘偏高，是否能被歸類為「廢食用油」是關鍵。相較之下，這類油品即使能進一步利用，作為生質柴油等其他燃料的要求相對低，但要進入航空燃油體系，標準會嚴格許多。