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環境部：若有SAF料源需求須跨部會專案評估

民航局分階段從鼓勵轉強制 中油與台塑布局自產

12年前餿水油事件重創我國食品產業，為避免不肖業者進口的廢食用油混入國內食品用油，進而流入食品供應鏈，因此當時的環境保護署禁止廢棄食用油進口。不過，隨著社會發展，永續已經是產業重要一環，而航空業減碳重要指標的航空永續燃油（SAF），更是靠廢食用油生產，但我國廢食用油有限，若未開放進口或是使用多元來源，缺口恐怕上看10萬噸。廢食用油價格與食用油相當，無利可圖的情況下，廢食用油流入食用油精煉廠機會低。我國目前廢食用油回收每年約8.5萬噸，其中銷往國外仍占多數，台塑化積極爭取進口，希望透過專案、驗證等程序，確保廢油不會流入市面。面對業者疾呼盼開放進口廢食用油，環境部資源循環署表示，我國自103年起禁止廢食用油輸入，主要是因應當時食安事件，避免進口廢食用油混入食品用油，並非基於環境去化考量。未來如國內產業確有SAF料源需求，宜由有輸入需求之目的事業主管機關邀集食安及相關主管機關，進行跨部會專案討論。我國SAF政策計畫參考日本推動模式，由交通部民航局負責使用端推動，而經濟部能源署則負責供應端工作。民航局以鼓勵取代強制，目標國籍航空公司2030年的SAF使用量達到5%，並在114年5月首度在國內添加SAF。按照行政院核定計畫，今年7月訂定國籍航空SAF使用比例的分年目標；12月提出由鼓勵使用轉強制的規劃及配套措施，並公布強制使用SAF比例，同時也盤點產能及SAF供應量分年規劃目標。民航局表示，因全球SAF供應量有限，針對SAF使用比例，國際民用航空組織（ICAO）尚未訂定強制性規範，民航局仍持續追蹤相關國際發展並研議，同時鼓勵航空公司持續採購國內自產SAF，並滾動檢討我國推動策略。目前國內自產SAF已逐步進入商轉階段，台灣中油公司規劃在115年下半年進入自產階段，台塑石化公司也持續掌握料源進行生產，現有產量均由國籍航空公司採購使用。美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿指出，我國能源超過九成都是靠進口，因此進口是必選題，只是選擇要進口什麼，並且國產化過程來源不能僅靠單一原料，並需多元發展才可以建構能源韌性。