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缺原料也缺強力政策 2030年恐有10萬噸缺口

▲硬質玉米是製造永續航空燃料的核心原料之一。（圖／記者李青縈攝）

中油、台糖啟動ATJ實驗 測試國產乙醇製SAF

我國民航局目前以鼓勵取代強制，目標國籍航空2030年的永續航空燃油（SAF）使用量，達到總燃油使用量的5%。美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿指出，國際政策走向制度化，但我國目前仍在鼓勵階段，並且又有原料不足等問題，可以參考新加坡發展模式，並發展多元燃料來源，否則屆時缺口將看上10萬噸。全球較成熟的SAF技術為「氫處理酯類和脂肪酸」（HEFA），主要使用廢食用油（UCO）作為原料。台灣每年可回收的廢食用油約8萬噸，盧智卿表示，若2030年SAF使用比例達5%，估算每年約需要18萬噸原料，「仍存在約10萬噸缺口」。我國廢食用油不足，目前最大來源國是中國，但目前政策並未開放。不僅原料不足，我國政策強度也不足。盧智卿引用國際案例，歐盟為已經從鼓勵走向制度化，設定2025年SAF使用量達2%、2030年提高至6%的目標，創造明確的市場需求。日本則設定2030年使用量達10%的目標，並同步從政府投資、租稅制度及官民協商等面向著手，串聯航空公司與燃油製造商。新加坡則採取不同模式，考量SAF目前價格約為傳統航空燃油的3至5倍，規劃今年先達到1%使用目標，並對航班收取「永續燃料附加費」，費用由政府統籌用於補貼採購或投資相關產業，也因此吸引業者赴當地投資設廠。盧智卿表示，SAF發展需要政策引導，否則航空公司不願意買高價SAF，煉油業者也不願低價賣高成本生產的油，或許可以參考新加坡模式發展；甚至是提升至行政院層級統籌規劃，成立跨部會SAF工作小組，統整能源、交通及產業政策，打破部會之間的隔閡。在有限原料下，美國穀物暨生質產品協會與中油、台糖合作，發展ATJ（酒精轉噴射燃料），預計第四季將有成果可對外發表，象徵純國產技術SAF的里程碑。目前正在評估哪項原料產出效率最綠最高，可能乙醇來源包含玉米、台產甘蔗、糖蜜等，藉此驗證純國產原料與技術的製程成效。ATJ製成的SAF，價格預期與廢食用油相近，但目前尚未規模化生產。盧智卿指出，台灣擁有完整的石化產業基礎，中油、台塑具備相關技術，加上港口、機場及航空公司形成密集的產業聚落，若政策方向確立、業者投入新的製程設備，台灣其實具備快速布局的條件。