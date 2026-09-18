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▲聚富今年也持續深耕中部建設市場，預計於74環線內，北屯x潭子核心區域注入新案。（圖／業者提供）

▲捷運松竹站與台鐵雙鐵共構的俯瞰實景，呈現北台中核心軌道樞紐的位置。（圖／業者提供）

在高房價的環境壓力下，2026年8月正式上路的「青安3.0」新制，可謂是自住族的一大福音！因為新制將資源精準的投放在真正有自住需求的首購與小家庭，避免被炒房的投資客濫用；其中更是針對「新婚與育兒家庭」帶來實質利多，因為貸款額度提高至1200萬到1500萬元，能有效減輕年輕夫妻初期籌措自備款的壓力！但房貸優惠只是政府為他們打開了第一扇門，買房是為未來長期的依託，如何挑選一間優質建商、適合的房源，以及好的落點，為生活帶來安心的保障，又是另一個民眾要面對的重要課題了。以中部建設品牌為例，聚富建設深耕市場20年，核心價值一直是「至善之情，待人如己」，以重視服務品質，廣為市場熱議，不僅擁有甲級營造廠的專業營建團隊，讓建案品質在市場上更具競爭力，更是以穩健的步伐，把每一次的推案都視為重要的情感連結、生活依託，要讓民眾在聚富找到「一輩子的家」。不同於其他建設公司，聚富自建自售一條龍營運模式，品牌客服親自面對住戶的需求，確保溝通零落差！而聚富建設所致力的售後服務，更是不止於交屋的那一天：從熱鬧的家宴、節慶派對活動，到過保後仍貼心的油漆巡檢，在各種細節上展現低調卻極具溫度的生活照顧；甚至還有各種文創小物，像是香包盲盒等創意，成為大家的生活調劑，為住戶打造各種居住驚喜與感動！聚富今年也持續深耕中部建設市場、買地佈局，依舊看好台中核心地區發展，展望未來預估將在北台中核心發展軸線，啟動全新建案籌備工作，預計於74環線內，北屯x潭子核心區域注入新案，為新婚、育兒，與首購自住家庭們，帶來極具焦點的置產新案。