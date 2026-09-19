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2026年地方大選倒數計時，高雄作為藍營寄予厚望翻轉的城市，國民黨候選人柯志恩接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，大談施政願景和計畫。面對現任市長陳其邁備受好評的「演唱會經濟」，柯志恩端出曾是《娛樂新聞》第一代主持人的背景，直言自己比任何人都懂演藝與次文化，喊出在月世界舉辦「台版Coachella」音樂節。至於上任後想特別邀請哪個藝人，她說每個世代都有自己的傳奇，她非常喜歡英國搖滾歌手史汀（Sting）或是史密斯飛船（Aerosmith），只要有票房、有願意的藝人，都可以來。「每個人都說柯志恩當選之後，演唱會該怎麼辦？沒有，我就是媒體出身的！」柯志恩笑著回憶。在台灣娛樂圈起飛的年代，她是第一屆《娛樂新聞》主持人。她細數當年的經歷，她是台灣第一個帶隊訪問電影首映會主角明星的主持人，當年席維斯史特龍與莎朗史東合演的《魔鬼專家》（The Specialist），就是由她親自上陣，就連知名導演李安當時也在一旁；而她擔任主持人，「這麼多的歌手出片，都會先透過娛樂新聞播給我們聽、接受我們訪問，我是這樣背景出來的。」帶著這層特殊的經歷，柯志恩強調，自己比任何人都清楚演藝產業次文化對一座城市的重要性。她透露，未來計畫拜訪將韓團引進台灣的重要推手「綜藝教母」葛福鴻，以及高雄起家的寬宏藝術等業界老友，結合過去經驗與人脈，把高雄的演唱會經濟做得更好，「高雄有太多地方可以好好發揮，我會不計任何意識形態，只要可被接受，不會做任何限制」。除了延續現有熱度，柯志恩對演唱會有更進階的想像，她以美國為例，著名的Coachella音樂節能在充滿沙漠風情的環境中舉辦，高雄當然也可以，「我們的月世界也很漂亮啊！台版的 Coachella 我們為什麼不能辦？」面對高雄具代表性的「大港開唱」與獨立樂團文化，柯志恩直言，對於任何音樂形式都不會去限制，只要能被年輕人接受、有商業，她都尊重。「很多人認為獨立樂團不好聽，可是有這麼多人去支持，那就繼續，這不就是一個音樂的自由度嗎？」她強調：「你有市場，市場決定一切，Go ahead！」至於她自己最想邀請誰來高雄開唱？柯志恩忍不住笑出聲，坦言自己想邀請的都是屬於她那個年代的「傳奇（Legend）」巨星，例如英國搖滾歌手史汀（Sting）或是史密斯飛船（Aerosmith），她深知這或許非年輕世代首選，但她點出對高雄娛樂產業跨世代的包容，「總要給四、五、六年級生也有不同的歌曲範圍，高雄應該可以有多元音樂的包容力，我會把高雄娛樂變得更加有層次」。不過，回到市政管理的現實面，高雄市審計部點出高雄演唱會「免收租金」的爭議，柯志恩也提出她的政策觀點：演唱會經濟必須將「城市的承載力」納入考量。柯志恩拋出「演唱會經濟2.0」，她說場地收費的重點在於「合理度」。合理的租金收入，不應高到讓主辦方負擔不起，而是要將這些經費挹注在實質的基礎設施改善上，以減輕城市負荷。譬如說，女生最在乎的就是演唱會的廁所、照明，柯志恩說「透過這些資金，我們是不是可以讓廁所變得更好？」她強調，不能只有場地好，歌迷卻要大排長龍去上昏暗或漏水的洗手間。此外，她也主張透過實名制等技術面操作來打擊黃牛，保障購票權益。