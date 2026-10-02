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來台之路一波三折

台灣已列為優先交貨對象

等待近7年，台灣終於迎來全新F-16戰機！空軍向美採購的首批2架F-16V Block 70戰機，編號「6727」、「6728」，今（2）日早上8點半左右從關島起飛，並於11時59分先後落地台東志航基地，機身可清楚看見中華民國國徽。現場早已有大批軍事迷守候，搶拍新機降落瞬間。這2架戰機正是我國「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V的首批新機，從2019年美方批准軍售至今，台灣等待這一刻已將近7年。這也是睽違近29年後，台灣再度迎來全新採購、由海外飛交返國的主力戰機。台灣上一批向美採購的F-16A/B Block 20，自1997年起陸續交付，如今再迎來全新的Block 70。不過，這批新機返台之路一波三折，原先規劃首批戰機在2023年交付，後續受到疫情期間供應鏈中斷，以及洛克希德馬丁將F-16產線由德州沃斯堡轉移至南卡羅來納州格林維爾、重新建立產線等因素影響，交機進度一路延宕；首架戰機直到今年3月才完成驗收飛行，台灣因此又多等了近3年。首批返台F-16V編號6727、6728，今年8月17日自美國南卡羅來納州啟程，途中經過多次空中加油，最終在8月21日抵達夏威夷珍珠港－希卡姆聯合基地，完成跨太平洋長途飛行。2架新戰機原先可望在8月下旬飛抵台灣，但當時台灣周圍有4個颱風，加上豪雨不斷，疑似考量氣候因素，導致回台時程又延後。直到9月上旬，有台灣軍事迷在夏威夷機場看到2架F-16戰機在跑道上滑行，讓外界以為即將返台。沒想到起飛沒多久又折返，外傳除了天氣因素外，戰機仍有小問題需要調校而未成行。面對傳聞，空軍始終保持低調，僅表示「我們也在等」。後來，11日也傳出飛機要返台，最後任務也無故臨時取消。F-16V遲遲沒回台，加上24日川習會緊接登場，中國國防部在會前公開要求美方在對台軍售問題上「極度謹慎」，慎重處理台灣議題，美國疑似為避免節外生枝而延後交機時程。值得注意的是，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）於川習會後更直言，川習會確實延後了部分對台軍售公告，希望華府不要再進一步拖延。至於首批F-16V返台是否的確受到川習會政治因素影響？美、台官方均未證實，但相關時間點仍讓外界產生聯想。如今首批2架戰機終於完成跨洋飛行、正式抵台，也表示延宕多年的「鳳翔專案」進入實際交機階段。不過，台灣訂的F-16V Block 70共66架，首批僅先交付2架，剩下的64架何時才能交貨，仍備受外界關注。依《新式戰機採購特別條例》，這項採購計畫原訂執行至2026年12月31日，66架F-16V Block 70也預計在今年底前完成飛交返國。不過，受到產線及供應鏈等因素影響，今年底確定無法全數交機。國防部也研擬修正特別條例、延長執行期限，並將未支用預算辦理保留。美方則將台灣列為優先交機對象，並加速產製，以兩班制、每日約20小時方式趕工。依目前規劃，後續60餘架F-16V Block 70將自2027年起陸續交貨，盼2028年底前能完成全數交付。隨著首批新機正式返台，台灣空軍不僅擴大了F-16機隊規模，也進一步提升了東部空防戰力。