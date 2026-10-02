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最後保命符！F-16V 加裝防撞系統

大推力、長航程！F-16 Block 70 性能解密

美方兩班制趕工！台灣列「最優先對象」

空軍今（2）日迎來全新的 F-16C/D Block 70 戰機！雖然外界習慣將現役升級過的 F-16V Block 20 統稱為「F-16V」，但與新機還是有差異。新機不僅機背兩側可加裝適型油箱，在機體壽命、發動機推力、航程與安全系統都有明顯的提升。未來新購入的F-16將主部署於台東志航基地，替我國的東部空防注入強勁戰力。《NOWnews今日新聞》特別整理新舊「F-16V」究竟差在哪？本文帶讀者進一步了解。「鳳展專案」是台灣 F-16A/B Block 20 服役以來規模最大的升級計畫。內容涵蓋 AN/APG-83 AESA 戰術雷達、夜視鏡相容座艙、新型模組化任務電腦、Link 16 戰術資料鏈與聯合頭盔瞄準系統等；機身、機翼及起落架也同步進行結構強化與延壽，使服役壽命提升至 8,000 小時。其中，最受矚目的安全升級、關鍵配備就是「自動地面防撞系統」（Auto-GCAS）。當飛行員因高 G 力昏迷（G-LOC）、空間迷向或失去操控能力時，若系統偵測到戰機持續朝地面俯衝且飛行員無反應，便會強行接管將戰機自動拉起，大幅降低黑視撞山風險。自從美軍的F-16自2014年開始使用Auto-GCAS後，已經至少成功避免12起事故，救下13名飛行員和12架F-16。過去美軍曾發生過飛行員因高G失去意識、戰機一路朝地面高速俯衝，最後靠系統自動拉起，才逃過一劫。這也是為什麼Auto-GCAS被視為F-16非常重要的最後一道安全防線。不過，台灣現役F-16V的這套系統目前還沒有全面裝妥，空軍規劃今年7月開始進行軟體上機、9月硬體陸續到位，後續還要持續整合。空軍透過「鳳翔專案」斥資近 2,500 億元，向美採購 66 架全新的 F-16C/D Block 70 戰機。雖然受產線轉移與先前疫情影響導致交機延宕，但目前美方正積極趕工中。全新打造的戰機與現役舊型機最大的不同，在於機背兩側加裝了貼合機身的「適型油箱」（CFT），可額外增加 450 加侖（約 1,390 公斤）燃油。這不僅大幅提升了航程與滯空時間，更無需佔用機翼下方的掛架空間，能騰出更多位置掛載 AIM-120、AIM-9X 空對空飛彈及各式對地、反艦武器。在機體結構上，Block 70 採用全新生產的耐用機體，機體壽命長達 12,000 飛行小時，比舊型機多出 4,000 小時，預估可服役 30 至 40 年以上；最大起飛重量也由現役 Block 20 的 42,300 磅提升至 48,000 磅。此外，機身表面塗有特殊的吸收雷達波的匿蹤塗料，能有效降低雷達反射截面積（RCS），顯著提升戰場生存率。動力與防衛方面，新機配備 AN/APG-83 AESA 雷達、新一代任務電腦與座艙介面，並換裝 F110-GE-129 發動機，最大後燃推力高達 29,500 磅，超越現役機型的 25,000 磅，最高極速可超過 2 馬赫。安全性上，Block 70 在出廠時即直接內建整合「Auto-GCAS 自動地面防撞系統」，防護與戰力一次到位。台灣於2019年獲美方批准，以「鳳翔專案」採購66架F-16 Block 70戰機。原訂首批戰機於2023年交付，並於2026年底前完成全數交機；然而，受到全球疫情、供應鏈瓶頸，以及製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將F-16生產線從德州搬遷至南卡羅來納州、重新組建產線等因素影響，交機時程嚴重延宕。目前已確定2026年底前無法完工交付，國防部已研擬修法延長《新式戰機採購特別條例》的執行期限。美方目前已加速趕工，將F-16生產線改為「兩班制」加速趕工，並將台灣列為最優先交機對象。預計剩餘的60多架戰機將於2027年至2028年間陸續交付，全力爭取在2028年底前完成全數66架戰機的移交。