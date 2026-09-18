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高公局：公布「好走時段」、交通疏導措施

西部國道 9月25、26日南向車流較大，桃園、新竹、彰化等瓶頸路段上午容易壅塞，建議用路人上午6時前或中午12時後出發 9月27、28日則以北向車流為主，中部地區北向建議中午12時前出發，南部地區則提早至上午9時前。

國5 9月25、26日南向車流預估上午5時起逐漸湧現並持續至下午，建議上午5時前或下午5時後出發 9月26日至28日北向車流預估上午9時起增加並持續至深夜，建議用路人上午9時前出發。



▲中秋及教師節連假抓準「好走時段」。（圖／高速公路局提供）

9月25日上午5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，以及0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口

9月25日上午6時至12時，國1內湖至頭份、國3木柵至香山實施南向高乘載管制

9月26日上午5時至12時，國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口封閉

9月26日至28日下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口實施高乘載管制

9月27、28日下午12時至9時，國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口也將封閉

9月25日至28日採單一費率收費，其中國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折；每日凌晨0時至5時則暫停收費。

▲中秋及教師節連假抓準高乘載管制。（圖／高速公路局提供）

台鐵加開東部幹線列車 高鐵13個車次旅客留心

▲中秋教師節連假台鐵加開2列次。（圖／台鐵提供）

桃機估湧入93萬人次 出境高峰落在24、25日

▲中秋及教師節連續假期旅客眾多，機場公司呼籲旅客多使用自助報到、自助行李托運等服務，可加快報到流程。（圖／桃機公司提供）

中秋節及教師節連續假期將在9月25日至28日登場，為因應返鄉及旅遊人潮，高速公路祭出包含高乘載管制、匝道封閉等疏導措施；雙鐵也加開列車疏運。桃園機場公司則預估假期前段出境高峰，每日約有8.4萬人次出境，提醒旅客提早到機場。中秋及教師節4天連假期間，高速公路局預估國道交通量105~120百萬車公里（mvk），首日南向交通量最高達69mvk，約為平日1.5倍。雙鐵規劃9/24（四）至9/29（二）為中秋節及教師節假期疏運。高鐵加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計6天提供1,150班次的旅運服務。台鐵加開各級列車共計160列次，包含東線實名制列車6列次、北半環跨線自強號列車10列次、南半環跨線自強號列車10列次、西線北中直達車4列次、東部幹線PP自強號2列次。台灣高鐵公司提醒旅客，9/24（四）南下之1337、1297車次；9/27（日）北上之1336、1698、1296車次，及9/28（一）北上之1336、1338、1698、1296、1340、1712、1588、1298車次，上述13車次僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點站（左營站/南港站）之時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時59分抵達端點站）。桃園國際機場公司表示，疏運6天期間預估旅運量約93萬人次，平均每日約15.5萬人次。其中出境高峰為9月24、25日，兩日旅運量預估皆達16萬人次、航班約780架次，每日約8.4萬人次出境；入境高峰則為9月28日，預估旅運量15.8萬人次、航班736架次，約8.5萬人次入境。桃機提醒旅客可在航班起飛前3小時抵達機場，並善用網路及手機報到、自助報到、自助行李託運、市區預辦登機及e-Gate自動通關等智慧服務，以縮短等候時間。同時留意行動電源、打火機等物品應隨身攜帶，不得放入託運行李；每名旅客攜帶行動電源以2個為限，且須個別妥善包裝、避免碰撞及短路，飛行途中也禁止使用或充電。隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升。