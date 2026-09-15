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▲曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》中挑戰複雜角色，展現不同以往的演技層次。（圖／翻攝自Netflix）

▲謝欣穎憔悴模樣和過去形象差很大。（圖／翻攝自公視）

第61屆金鐘獎戲劇類入圍名單9月15日即將揭曉，今年台劇戰況相當激烈，《我們與惡的距離II》、《如果我不曾見過太陽》、《凶宅專賣店》、《監所男子囚生記》、《何百芮的地獄戀曲》等作品各有擁護者；迷你劇集方面則由《忘了我記得》、《回魂計》、《親密之海》及《看看你有多愛我》等作品正面交鋒。究竟哪些演員有望擠進視帝、視后名單？《NOWNEWS今日新聞》以下整理演員獎項熱門人選。戲劇節目男主角獎方面，周渝民在《我們與惡的距離II》飾演精神科醫師，角色橫跨醫療現場、家庭關係及內心創傷，表演層次豐富，被視為視帝熱門。曾敬驊則在《如果我不曾見過太陽》中挑戰複雜沉重的角色，以壓抑且爆發力十足的演出獲得討論。范少勳在《凶宅專賣店》扛起全劇主線，將靈異題材中的恐懼、悲傷與人性糾葛融為一體；陳澤耀在《監所男子囚生記》中游走黑色幽默與現實困境；姚淳耀則以《何百芮的地獄戀曲》再度展現自然細膩的表演，都有機會搶進最後名單。預測人選：周渝民／《我們與惡的距離II》曾敬驊／《如果我不曾見過太陽》范少勳／《凶宅專賣店》陳澤耀／《監所男子囚生記》姚淳耀／《何百芮的地獄戀曲》視后部分，謝欣穎在《我們與惡的距離II》面對家庭巨變與心理創傷，情緒戲分吃重，有望成為評審青睞的表演。李沐在《如果我不曾見過太陽》中展現角色跨越不同階段的變化，同樣來勢洶洶。郭書瑤憑《何百芮的地獄戀曲》延續角色魅力，在喜劇節奏與感情傷痛間取得平衡；邵雨薇在《人浮於愛》處理成人愛情中的慾望與矛盾；鍾欣凌則以《拜六禮拜》展現貼近生活的表演，可能成為本屆視后戰局中的溫暖勢力。預測人選：謝欣穎／《我們與惡的距離II》李沐／《如果我不曾見過太陽》郭書瑤／《何百芮的地獄戀曲》邵雨薇／《人浮於愛》鍾欣凌／《拜六禮拜》薛仕凌原本憑《我們與惡的距離II》被視為男配角熱門，卻因涉入閃兵案消失演藝圈，且未報名本屆金鐘，讓男配角戰局重新洗牌。李銘順在《凶宅專賣店》氣場強烈，極可能憑穩健演技入圍；《監所男子囚生記》的施名帥與楊祐寧都有鮮明發揮，兩人甚至可能雙雙入圍。范少勳在《人浮於愛》與白潤音在《我們與惡的距離II》的演出，也具有衝進名單的實力。預測人選：李銘順／《凶宅專賣店》施名帥／《監所男子囚生記》楊祐寧／《監所男子囚生記》范少勳／《人浮於愛》白潤音／《我們與惡的距離II》女配角競爭同樣激烈，《我們與惡的距離II》可能一次送進楊貴媚與于子育，兩人分別以不同世代、不同生命經驗撐起家庭及社會議題。柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》即使並非第一女主角，仍以關鍵角色牽動劇情；孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》保持一貫自然且富有喜感的演出；江宜蓉則可能憑《凶宅專賣店》在靈異類型中細膩的情緒表現突圍。預測人選：楊貴媚／《我們與惡的距離II》于子育／《我們與惡的距離II》柯佳嬿／《如果我不曾見過太陽》孫可芳／《何百芮的地獄戀曲》江宜蓉／《凶宅專賣店》