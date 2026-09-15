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▲小草關懷協會準備給總統府訂單的禮盒外包裝，卻因國務機要費遭刪凍而泡湯。（圖／記者王郁勳攝）

▲賴瑞隆（圖右）與柯志恩（圖左）先後各向小草關懷協會訂購300盒中秋禮盒。（圖／記者王郁勳攝、小草關懷協會提供，記者張鴻儀合成）

▲心智障礙生畫作登上小草關懷協會禮盒封面。（圖／記者王郁勳攝）

▲小作所學員製作擴香石，自製產品販售，展現自食其力的決心。（圖／記者王郁勳攝）

2026年8月14日，立法院長韓國瑜一聲落槌，115年中央政府總預算案終於拍板，480億遭刪除，其中包括總統府國務機要費1000萬，另外還有2000萬也遭到凍結。此舉造成府方歷年運用國務機要費，向社福團體或庇護工廠採購月餅等產品的預算無著，進一步引爆藍綠互指「棄單」，並掀起認購社福團體訂單的競賽 。在一片撻伐聲浪下，這場風暴對社福團體的實質影響為何，已被淹沒在政治口水中。據總統府表示，訂單受到影響的社福團體共計37家。《NOWNEWS今日新聞》造訪其中一家，位在高雄市小港區的小草關懷協會。2004年成立，服務第一類心智類群身心障礙者及其家庭，2016年、2020年陸續成立「新生工場」、「橘色式工坊」，皆屬於「身心障礙者社區日間作業設施」，也就是俗稱的「小作所」 ，共提供35名中重度心智障礙學員參與作業 。招牌產品包括花生糖、鳳凰酥、雪Q餅等，也和其他企業合作生產菱殼炭擴香石、以降落傘繩編織提袋的帶袋幸福包等，協助心智障礙生自立生活能力。小草關懷協會執行長楊沛綺表示，協會2020年開始販售自製產品，最初僅透過官網及Facebook行銷，約3年前，總統府注意到協會的產品，由府方給名單，請協會直接配送南部、台東等地指定的學校、育幼院，約300至350盒左右，價格約在4、5百元。「今年總統府通知我們，因為預算被砍，每盒預算必須壓到350元。但我們沒有這樣的配置，只能重新揀選產品客製，連盒子都精心挑過。」 楊沛綺說，報價單及產品照片寄給府方後，協會卻接到電話，得知今年無法成單。她語氣平靜地向對方說：「人不是你殺的，我有看新聞，預算被砍我是知道的。」楊沛綺理解總統府的難處，沒有多做勉強，聯繫窗口稱明年若有預算還會再合作，楊沛綺也希望這份情感還能維繫住。少了總統府這筆訂單，協會最大的影響是什麼？楊沛綺指出，營運雖不至於無以為繼，但協會輔導心智障礙生的自立能力，中秋檔期無疑是最具銷量的時節。「有人會問，你們的東西好不好吃，我們可以向對方說，總統府都會跟我們訂，這句話其實具有很強大的行銷效果。」但今年少了這筆訂單，協會自然無法再拿總統府做廣告。8月20日，楊沛綺北上參加總統府記者會，為協會爭取曝光度，老師們也利用社群媒體，希望能將這300多盒缺口補上，但認購情況仍不如預期 ，而且也有人將他們跟民眾黨做連結。楊沛綺看得很開，頂多今年就閒一點，畢竟大環境他們無法改變。沒想到，事情又迎來轉折......8月31日，一名自稱國民黨中央黨部的人士來電，下訂300盒、指定520元禮盒。楊沛綺盤點材料後，隔天回覆可以接單，對方則表示仍待長官確認。沒想到一等就是一個星期，始終沒有下文 。「對方可以選擇要買或不買，但基於誠信原則，難道不能給我們一通電話嗎？」楊沛綺看到9月1日國民黨立院黨團總召傅崐萁，在記者會上向受影響的社福團體道歉 ，還說會概括承受，真是五味雜陳。9月6日她在社群媒體透露這件事，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆留言認購300盒，國民黨高雄市長候選人柯志恩見狀也下訂300盒，雙方均迅速繳清貨款。短短一周內連續接獲藍綠下單，卻讓楊沛綺憂喜參半。訂單總有先後，協會的產能及包材也有限 ，楊沛綺只能向柯陣營說抱歉。「因為實在做不出來，但對方也說沒關係，中秋之後再製作他們的訂單。坦白說我不想得罪、也都得罪不起。」捲入政治風波非她本意，但聽得出楊沛綺語氣滿是無奈。也因為輿論延燒，過往中秋節營收多落在30至40萬元，今年翻倍成長。不過，比起營收增加，楊沛綺更在意的是「曝光」 。她認為除了政治口水以外，此次事件剛好也讓大眾認識庇護工場與小作所的差別。小草關懷協會2處工場（坊）皆是小作所 ，與以提供身心障礙者就業機會為目的的庇護工場不同，主要提供日間作業活動及作業訓練 。楊沛綺進一步分析，一部分庇護工場的學員或家長，認為到真正的職場就業，萬一遇到霸凌或職場不友善，無法適應又要回到庇護工場，索性就繼續待著，而法規也沒有針對學員設計退場機制，導致庇護工場開缺不易。小作所的學員如訓練有成，卻苦無機會媒合進到庇護工場。也正因為如此，楊沛綺才要在小作所推出產品，為孩子找出路。「我不想被別人認為，因為是社福團體生產的，難怪產品不好。我期待翻轉這種觀念。」楊沛綺說，社福團體可以做得跟市場品質一樣，這是她堅持的信念。他們甚至帶著孩子走進社區擺攤，也會為了業績欠佳而苦惱。心智障礙者走得比別人慢，卻也期待某一天能發光發熱，楊沛綺呼籲社會大眾給予機會，看見孩子的進步。