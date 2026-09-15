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▲聲暉協進會的心智障礙學員與志工媽媽製作鳳梨酥等產品，應付接下來的秋節訂單出貨。（圖／記者王郁勳攝）

▲聲暉協進會由理事長張竹王（二排右二）代表參加8月20日總統府「全民挺公益」記者會。（圖／總統府提供）

▲聲暉協進會的烘焙屋，生吐司在Google評論上被指「意外地好吃」，但想吃不一定買得到。（圖／翻攝聲暉協進會臉書）

▲堅果塔也成為聲暉協進會熱銷商品之一。（圖／記者王郁勳攝）

國民黨立委翁曉玲提案，刪凍總統府國務機要費共3千萬元，儘管總統府副秘書長何志偉多次溝通，仍遭國民黨57位立委贊成通過，導致總統府向社福團體購買中秋禮盒訂單跳票。但峰迴路轉，國民黨團總召傅崐萁於9月1日出面向受到影響的弱勢團體致歉，顯見藍營也意識到，大刀落下的後果，恐怕讓部分社福機構後續營運無以為繼。「失去中秋訂單，好像真的活不下去！」面對突如其來的變化，雲林縣聲暉協進會總幹事吳雅真只能苦笑，因為中秋檔期營收，就占烘焙屋全年六成。她表示，除了雲林縣政府、消防局及在地企業外，總統府早在中元節前，透過電話下了10萬預算，請他們準備250份禮盒。餡料、包材等都必須提前預備，正當烘焙坊的學員與志工埋首工作同時，他們沒有注意到，預算來源已經遭到立法院刪除。8月20日，總統府邀請受影響的社福團體北上召開記者會，聲暉也在其中。直到這時，吳雅真才知道，原本期待的訂單已經泡湯。她甚至笑說，當初還天真地和理事長討論：「現在是什麼情形？」想著既然都要到總統府了，如果能順便爭取追加一些訂單，或許還能替烘焙屋紓解一些營運壓力。「今年選舉年，我們心裡有盤算，一些代表、議員怕落人口實，索性就不贈送禮盒。我知道今年會困難一點，所以才會想，去總統府要是能多爭取一點，可以紓解烘焙屋的營運壓力。」沒想到記者會結束，吳雅真才確定，總統府今年的訂單真的沒了。協進會隨即開會商討對策，由於食材均已向上游訂購，基於誠信，聲暉決定照常製作，並分頭找人脈銷售。萬一最後真的賣不掉，成品就分送給身障家庭。至於學員，吳雅真也沒有向他們通知這個壞消息，避免造成恐慌，「照樣過日子」。「去年我們也是準備蛋黃酥，但下單的廠商後來跟別人買，當下很挫折，也只能接受。」面對棄單，吳雅真顯得平常心看待，她甚至透露，去年盈餘僅6萬元，今年直到中秋，早就沒錢買食材，費用還是理事長先墊30萬。總統府訂單取消，食材虧損近半，為了不浪費，只能自己想辦法找其他顧客。沒想到，這場風波卻意外替聲暉帶來大量曝光。過去中秋節約銷售1800盒，今年訂單反而增加到3000盒，烘焙屋忙得不可開交。原本擔心賣不出去的禮盒，最後甚至出現產能吃緊的情況。中秋節可說是身心障礙團體販售禮盒的重要檔期。衛福部社家署今年8月中發布新聞稿指出，去年總銷售額達1億311萬，全台總計售出23萬盒，且根據往年經驗大多是公家機關下訂。今年中秋節前1個月，秋節銷售金額僅去年的23%，直到9月初才上升至3成。對已成立品牌、或有實體店面營業的大型機構來說，缺少總統府秋節訂單，或許還能靠企業認購或日常銷售彌補；但對小型、在地型的社福團體，平時的訂單本來就有限。以雲林聲暉協進會烘焙坊為例，多以公部門、學校訂單為主。但沒生意時，水電支出、人員薪水得照付。吳雅真說，在自負盈虧的前提下，必須想辦法爭取訂單，例如研發生吐司。「我們量太少，連開烤爐的費用都要算進去，先前曾有人希望訂購五六條，我跟她說沒辦法，至少要20條。」但這也會影響民眾購買意願。吳雅真深知烘焙屋的難處，人手產能都有限的條件下，她仍與師傅積極研發新產品。過去烘焙屋主要製作月餅，顧客反映買回去保存期限只剩4天「怎麼送人？」吳雅真就和師傅看YouTube研發堅果塔，試做後與志工媽媽討論、改良，大家幫忙帶動銷售，現在也成了聲暉的招牌產品。對吳雅真而言，烘焙屋存在的意義，也不只是賣東西賺錢。1994年成立的雲林縣聲暉協進會，由聽障生家長組成，近年開始接受智能障礙者加入，為了讓孩子順利進入職場，2004年成立烘焙屋培訓。「在這裡什麼都要會，如果只是每步驟拆分訓練，孩子只會一兩個動作，恐怕進不去職場，因為老闆不會要這樣的員工。」吳雅真表示，此次訂單風暴，受影響的不僅僅是營收，還有工作經驗的累積程度。正因為平常工作量少，中秋節大量訂單湧入時，學員不只是做產品，更要面對接單、備料、製作、包裝，以及大量出貨等一連串工作流程，這樣才能讓身心障礙學員體驗真正職場的氛圍。「老實說真的很無助！就算用盡全力也抵不過立委的一個決策。」無奈之餘，吳雅真能做的，只有到廟裡拜拜，祈求神明保佑，找到貴人度過困難時機。她知道不能期望政府幫忙，烘焙坊還是得靠自己撐下去。「我們跟真正的職場有落差，但至少是一個可以進步的台階。」對吳雅真而言，只要這個台階還在，能讓學員一步一步累積能力、走向自立。