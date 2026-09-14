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企業聯手 擴大減碳影響力

▲華航參與天合聯盟「TAC 航空飛行挑戰」，9月13日首度將示範航班擴大至桃園-阿姆斯特丹長程航線，提升永續航空燃料（SAF） 比例至40%。華航總經理陳漢銘（中）、永續長鄭智仁（右二）及中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風（左二）共同為示範航班揭開序幕。（圖／記者李青縈攝）

中華航空昨（13）日深夜起飛的台北－阿姆斯特丹，為首次以長程航班加入永續航空燃油 （SAF），也是華航第五度響應天合聯盟「航空飛行挑戰」。總經理陳漢銘表示，永續航空燃油是航空業邁向淨零轉型的重要關鍵，但華航不只從燃料，也從餐具減重、環保油墨印製菜單，以及預選餐點等多面向展現航空永續決心。CI073的台北－阿姆斯特丹航班中，永續航空燃油使用比例提高至40%、總量達36.3公噸，相當於40輛汽油車一年排放量，為華航參與航空飛行挑戰以來最高。華航近年已陸續實行新機飛渡添加作業、執飛載客與全貨機航班，以及啟動企業客戶合作計畫；目前累積8趟次示範航班，累計減少至少600公噸碳排放。華航9月起在部分航線的豪華商務艙換新餐具，陳漢銘指出，新餐具重量減少近三成，不只降低機上載重提升燃油使用效率，也減少同仁因為搬運重物帶來的傷害。此外，機艙內的菜單酒單採用大豆油墨印製，可以降低對環境的污染，同時也鼓勵旅客搭機前預選餐點，航空公司可以精準備餐、減少浪費。本次飛行挑戰為華航二度合作聯名卡發卡機構中國信託銀行，支付金融事業處處長陳德風表示，今年獨家贊助華航SAF示範航班，是再2024年在區域航線添加20%SAF後，再度支持航空產業低碳轉型，希望透過凝聚跨產業永續力，將永續資金引導至具有實質減碳效益的綠色產業。陳漢銘強調，企業在永續議題落實絕對不是打假球、拍拍照而已，他曾與鴻海發言人聊天時承諾，「下次淨灘時要先約好時間」，不要早上華航淨灘，下午鴻海淨灘就沒什麼可以做的。他呼籲，企業間強強聯手、落實永續，才可以把影響範圍擴大。華航示範航班全艙等供應米其林綠星蔬食「小小樹食」美味餐點，鼓勵旅客選擇低碳飲食；全新推出之 Marc Jacobs 聯名旅行包，亦與哥本哈根設計品牌 FRAMA 攜手打造融合永續理念的保養組及洗手間用品，其中洗手間用品 FRAMA 採用 rPET 環保瓶身。