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營運成長樂觀 年終≥去年

年底拚2架787 座椅測試已有正面進展

今年3月後，油價波動極大成為航空業成本管控的一大挑戰。中華航空總經理陳漢銘指出，過往持續靈活調整航班已因應高油價挑戰，但今年預期表現會優於去年，並且收益有望再創新高。他預期今年將繳出漂亮成績單，同時員工年收有機會不低於去年。另外，延宕的787機隊進度，目前已經有正面消息，預計今年底可以交付2架。受到國際情勢影響，油價波動極大。陳漢銘說，油價不能掌控，只能加強自身成本管控。過去3個月重新檢視運能配置，依據航線實際載客需求彈性調整機型，包括大型機換成小型機、小型機換成大型機，或是加強腹艙載貨等，讓運能配置更貼近市場需求。「若撇開油價不談，今年表現應該遠優於去年」，陳漢銘說，雖然還有第四季要努力，但自己審慎樂觀，相信團隊可以交出一張不讓大家失望的成績單。貨運部分，近期每個月營收都達到70、80億元，甚至有達百億水準。暑假期間客運表現也相當亮眼，再加上中東局勢影響，讓華航在歐洲直飛航點的優勢更加凸顯，逐漸成為東北亞、東南亞，前往北美、歐洲的重要轉運站。華航去年年終獎金平均9.7個月，在營運好表現下是否有望再突破？陳漢銘表示，目前談年終仍然太早，但個人維持審慎樂觀，認為今年仍有機會與去年相當、甚至優於去年；有好的營運表現下絕對不會對員工吝嗇。另一方面，華航在787新機隊交付進度延宕。陳漢銘坦言，延宕主要是因為商務艙座椅碰撞測試、燃燒測試等問題。自己7月底也跟波音高層一起到法國波爾多拜訪座椅廠商、討論問題，後續也每週都參與會議掌握交機進度，目前是「關關難過、關關過」，日前已經收到測試結果的好消息；預計年底前可交付2架、明年再交12架。