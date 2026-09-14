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▲茲維列夫2022年法網4強曾遭遇嚴重右腳踝傷勢，生涯一度被迫中斷，直到4年後才真正迎來大滿貫巔峰。（圖／美聯社／達志影像）

▲從大滿貫決賽屢次失利，到2026年單季奪下2冠，茲維列夫真正完成的突破，不只是技術，而是心理與身份的轉換。（圖／路透／達志影像）

2026年的茲維列夫（Alexander Zverev），已經不能只用「終於拿到大滿貫」形容。澳網4強、法網冠軍、溫網亞軍、美網冠軍，全年大滿貫25勝2敗，4站全部至少打進4強，也讓他正式加入辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）主導的新世代權力版圖討論。更難得的是，4年前的他還曾在2022年法網遭遇嚴重腳踝傷勢，一度讓生涯重新歸零；如今能從「最強無冕王」變成單季2冠的大滿貫冠軍，真正跨過的恐怕不是技術，而是長年纏著他的心魔。如果要討論茲維列夫是否已經有資格進入「新BIG3」，最直接的證據就是今年4大滿貫的穩定度。他在澳網闖進4強，接著法網拿下生涯首座大滿貫冠軍，溫網再度殺進決賽，美網又完成封王，全年大滿貫戰績來到25勝2敗。這代表他不是只靠單站爆發，而是在硬地、紅土、草地三種場地都能穩定走到最後階段。過去幾年，男子網壇的新世代主角幾乎總被濃縮成辛納與艾卡拉茲兩人，但茲維列夫今年第一次用整季表現證明，他不再只是「最接近他們的人」，而是真的具備長期和兩人爭奪大滿貫的能力。很難想像，4年前的茲維列夫還不知道自己能不能重新回到現在的位置。2022年法網4強對上納達爾（Rafael Nadal），茲維列夫追球時右腳踝嚴重扭傷，當場痛苦倒地，最後甚至必須坐輪椅離場。那次傷勢不只是中止一場比賽，也直接切斷他當時正處於上升期的生涯。之後真正困難的不是單純「復出」，而是重新找回移動、比賽強度與長時間征戰大滿貫的能力。茲維列夫花了數年，才重新回到四強、決賽甚至冠軍的層級。因此2026年的雙冠，不能只看成某一年突然爆發，而更像是4年累積後終於開花的結果。茲維列夫從來不缺頂尖球員需要的條件。發球、底線覆蓋、反拍、身高帶來的擊球優勢，他早在20多歲就具備爭冠能力。真正長年卡住他的，是大滿貫決賽那最後一步。2020年美網，他曾在決賽盤數2：0領先下遭提姆（Dominic Thiem）逆轉；2024年法網決賽，他又在盤數2：1領先艾卡拉茲時失去冠軍。一次次靠近，卻一次次失手，也讓「最強無冕王」這個標籤長期跟著他。這也是為什麼2026法網首冠的意義遠比一座獎盃更大。法網封王之後，茲維列夫終於不用再回答「到底能不能拿下大滿貫」這個問題。第一次奪冠，是突破；這回美網再度封王，則是證明。一名球員如果只拿過一次大滿貫，外界還可能把它視為狀態高峰、對戰組合甚至運氣因素，但同一季再拿第2座冠軍，代表他已經把贏球方式複製出來。這就是2026年茲維列夫最大的不同。以前他站上大滿貫決賽，是在證明「我能不能贏」；現在站上決賽，他已經知道自己贏過，而且知道那條路怎麼走。現在直接宣告男子網壇正式進入「新BIG3」仍然太早。辛納與艾卡拉茲過去幾年的大滿貫累積、世界排名與對頂尖球員戰績，仍然建立了更長時間的統治基礎。但茲維列夫今年至少完成一件事：讓原本的「雙雄」討論，第一次有了一個真正有資格加入的第三人。這也是大滿貫戰績25勝2敗真正代表的意義，他終於能在整個大滿貫賽季裡，持續待在冠軍競爭最核心的位置。過去男子網壇談到新世代核心，名字幾乎總是辛納與艾卡拉茲。如今茲維列夫第一次真正讓這個問題多了一個答案。他真正跨過的，不只是2022年的傷勢，也不是決賽對面的球網，而是那個長年站在冠軍門口、始終懷疑自己能不能走進去的自己。現在的問題，已經不再是茲維列夫能不能拿大滿貫，而是